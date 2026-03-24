BlackRock piyasa zamanlamasına karşı uyardı

BlackRock CEO’su Larry Fink, yatırımcıları piyasa dalgalanmalarına rağmen yatırımda kalmaya teşvik ederek, kısa vadeli piyasa zamanlamasının uzun vadeli getirilerden daha az etkili olduğunu vurguladı.

Oluşturma Tarihi 24 Mart 2026 09:43

BlackRock CEO'su Larry Fink, tarihsel verilerin de gösterdiği gibi, piyasanın en güçlü performans günlerinin genellikle en endişe verici haberlerin ortasında gerçekleştiğine dikkat çekti.

Fink, son 20 yılı örnek göstererek, S&P 500'e yatırım yapan her bir doların sekiz katın üzerinde büyüdüğünü belirtti. Ancak en iyi 10 günü kaçıran yatırımcıların kazançlarının yarısından azına erişebildiğini ifade etti.

CEO, küresel ekonomideki dönüşüme de değinerek, "Tehlike, kısa vadeli gürültüye fazla odaklanıp uzun vadede önemli olan fırsatları gözden kaçırmakta. Küresel kapitalizmin eski modeli değişiyor. Ülkeler enerji, savunma ve teknoloji alanlarında kendi yetkinliklerini artırmak için büyük yatırımlar yapıyor" dedi.

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi olan BlackRock, 2025 sonunda yönetimindeki varlıkları 14 trilyon dolar seviyesine ulaştırmayı hedefliyor.

Fink ayrıca, yapay zekanın yükselişinin servet eşitsizliğini artırabileceği konusunda da uyarıda bulundu. "Son birkaç nesilde yaratılan büyük servet, ağırlıklı olarak halihazırda finansal varlıklara sahip olanların eline geçti. Yapay zeka, bu trendi çok daha geniş çapta pekiştirme riski taşıyor" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Avrupa tahvillerinde ateşkes etkisi: Faizler geriledi Avrupa tahvillerinde ateşkes etkisi: Faizler geriledi 23 Mart 2026 15:05
Filipinler düşük kalite petrolün satışına izin verdi Filipinler düşük kalite petrolün satışına izin verdi 23 Mart 2026 14:58
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 23 Mart 2026 13:23
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 23 Mart 2026 13:04
Standard Chartered’dan strateji güncellemesi: Ağırlık artır Standard Chartered’dan strateji güncellemesi: Ağırlık artır 23 Mart 2026 11:53
Sinopec’ten kritik karar: İran petrolü alımı durduruldu Sinopec’ten kritik karar: İran petrolü alımı durduruldu 23 Mart 2026 11:50
BoJ, Nisan’da faiz artışına mı gidecek? BoJ, Nisan’da faiz artışına mı gidecek? 23 Mart 2026 11:44
ECB için faiz beklentileri yükseldi: Küresel bankalardan 2026 senaryoları... ECB için faiz beklentileri yükseldi: Küresel bankalardan 2026 senaryoları... 23 Mart 2026 11:39
İsrail’den uçuş faaliyetlerini kısıtlama kararı İsrail'den uçuş faaliyetlerini kısıtlama kararı 23 Mart 2026 11:33
Çin’den akaryakıt fiyatlarına müdahale Çin'den akaryakıt fiyatlarına müdahale 23 Mart 2026 10:46
UBS’den kritik uyarı: Enerji fiyatları yüksek seyretmeye devam edebilir UBS'den kritik uyarı: Enerji fiyatları yüksek seyretmeye devam edebilir 23 Mart 2026 10:40
ECB: Orta Doğu krizi Euro Bölgesi’nin ekonomisini etkileyecek ECB: Orta Doğu krizi Euro Bölgesi’nin ekonomisini etkileyecek 23 Mart 2026 10:35
