BlackRock piyasa zamanlamasına karşı uyardı

BlackRock CEO'su Larry Fink, tarihsel verilerin de gösterdiği gibi, piyasanın en güçlü performans günlerinin genellikle en endişe verici haberlerin ortasında gerçekleştiğine dikkat çekti.

Fink, son 20 yılı örnek göstererek, S&P 500'e yatırım yapan her bir doların sekiz katın üzerinde büyüdüğünü belirtti. Ancak en iyi 10 günü kaçıran yatırımcıların kazançlarının yarısından azına erişebildiğini ifade etti.

CEO, küresel ekonomideki dönüşüme de değinerek, "Tehlike, kısa vadeli gürültüye fazla odaklanıp uzun vadede önemli olan fırsatları gözden kaçırmakta. Küresel kapitalizmin eski modeli değişiyor. Ülkeler enerji, savunma ve teknoloji alanlarında kendi yetkinliklerini artırmak için büyük yatırımlar yapıyor" dedi.

Dünyanın en büyük varlık yöneticisi olan BlackRock, 2025 sonunda yönetimindeki varlıkları 14 trilyon dolar seviyesine ulaştırmayı hedefliyor.

Fink ayrıca, yapay zekanın yükselişinin servet eşitsizliğini artırabileceği konusunda da uyarıda bulundu. "Son birkaç nesilde yaratılan büyük servet, ağırlıklı olarak halihazırda finansal varlıklara sahip olanların eline geçti. Yapay zeka, bu trendi çok daha geniş çapta pekiştirme riski taşıyor" ifadelerini kullandı.