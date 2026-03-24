Demir cevheri fiyatları arz ve talep dengesiyle yükseldi: Karlılık artışı sınırlıyor

Demir cevheri fiyatları, çelik üretimindeki artışın talebi desteklemesi ve arz tarafında olumlu sinyallerin görülmesiyle yükseliş kaydetti.

Ancak sektörün düşük kârlılık seviyesi, fiyat artışının hızını sınırlayan bir faktör olarak öne çıkıyor.

Baocheng Futures analistleri, çelik üretimindeki artışın kısa vadede tüketimi canlı tuttuğunu belirtirken, düşük kârlılık oranlarının fiyatlardaki yükselişi frenlediğine dikkat çekti.

Dalian Emtia Borsası'nda mayıs vadeli demir cevheri sözleşmesi, yüzde 0,2 artışla ton başına 821,0 yuan seviyesinden işlem gördü.