Japonya, ikinci kez petrol rezervlerini kullanıma açıyor

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının tetiklediği enerji arz güvenliği endişeleri kapsamında ikinci kez petrol stoklarının kullanıma açılacağını duyurdu.

AA

Oluşturma Tarihi 24 Mart 2026 09:57

Kyodo ajansının haberine göre, Orta Doğu'daki krizin ardından enerji arzını sürdürmek amacıyla geçen hafta özel sektör stoklarını devreye sokan Japonya, krizin ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmeye yönelik tedbirlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Takaiçi, basına yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da petrol üreten ülkelerin Japonya'da depolanan ortak rezervlerinin de bu ay sonuna kadar kullanılmaya başlanacağını belirtti.

Orta Doğu'nun barış ve istikrarının Japonya ve uluslararası toplum açısından son derece önem taşıdığını vurgulayan Takaiçi, geçen hafta Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, küresel petrol ticaretinin kritik güzergahı olan ve İran tarafından fiilen kapatılan Hürmüz Boğazı'nda güvenli seyri sağlayarak istikrarlı enerji arzının sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını kaydetti.

Japonya, ortalama 254 günlük iç tüketimi karşılayabilecek yaklaşık 470 milyon varille dünyanın en büyük stokuna sahip ülkeler arasında yer alıyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

İlginizi Çekebilir
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stoku belli oldu Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stoku belli oldu 23 Mart 2026 15:14
Avrupa tahvillerinde ateşkes etkisi: Faizler geriledi Avrupa tahvillerinde ateşkes etkisi: Faizler geriledi 23 Mart 2026 15:05
Filipinler düşük kalite petrolün satışına izin verdi Filipinler düşük kalite petrolün satışına izin verdi 23 Mart 2026 14:58
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 23 Mart 2026 13:23
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 23 Mart 2026 13:04
Standard Chartered’dan strateji güncellemesi: Ağırlık artır Standard Chartered’dan strateji güncellemesi: Ağırlık artır 23 Mart 2026 11:53
Sinopec’ten kritik karar: İran petrolü alımı durduruldu Sinopec’ten kritik karar: İran petrolü alımı durduruldu 23 Mart 2026 11:50
BoJ, Nisan’da faiz artışına mı gidecek? BoJ, Nisan’da faiz artışına mı gidecek? 23 Mart 2026 11:44
ECB için faiz beklentileri yükseldi: Küresel bankalardan 2026 senaryoları... ECB için faiz beklentileri yükseldi: Küresel bankalardan 2026 senaryoları... 23 Mart 2026 11:39
İsrail’den uçuş faaliyetlerini kısıtlama kararı İsrail'den uçuş faaliyetlerini kısıtlama kararı 23 Mart 2026 11:33
Çin’den akaryakıt fiyatlarına müdahale Çin'den akaryakıt fiyatlarına müdahale 23 Mart 2026 10:46
UBS’den kritik uyarı: Enerji fiyatları yüksek seyretmeye devam edebilir UBS'den kritik uyarı: Enerji fiyatları yüksek seyretmeye devam edebilir 23 Mart 2026 10:40
