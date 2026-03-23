Sinopec’ten kritik karar: İran petrolü alımı durduruldu

Şirket yetkilileri, ABD'nin bazı ülkelere tanıdığı yaptırım muafiyetlerine rağmen İran petrolü ithalatının taşıdığı riskleri kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini ve mevcut koşullarda bu kaynağı kullanmayı planlamadıklarını ifade etti. Ayrıca, Rusya'dan muafiyet kapsamında sağlanabilecek petrol miktarının da sınırlı olduğu belirtildi.

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıkların etkisini azaltmak isteyen Sinopec, alternatif olarak Kızıldeniz ve Batı Afrika'dan ham petrol tedarikine yöneldi. Şirket, ikinci çeyrek için ihtiyaç duyduğu ham petrol arzını güvence altına aldığını da duyurdu.

Bununla birlikte, mevcut zorluklar nedeniyle üretim tarafında da adım atan şirket, Mart ayında rafineri faaliyetlerini %5 oranında azalttı. Yönetim, ikinci çeyrek boyunca aylık rafineri operasyonlarını yeniden planlayacaklarını ve ulusal petrol stoklarının kullanımı konusunda hükümetin yönlendirmeleri doğrultusunda hareket ederek rezervlerden yararlanmak için proaktif adımlar atacaklarını bildirdi.