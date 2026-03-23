BoJ, Nisan’da faiz artışına mı gidecek?

SMBC Nikko Securities ekonomistlerine göre, Japonya Merkez Bankası (BoJ) nisanda yapılacak toplantıda politika faizini yüzde 1 seviyesine yükseltebilir.

Bu beklenti, Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimin yaklaşık bir ay içinde azalacağı varsayımına dayanıyor.

Geçtiğimiz haftaki toplantıda BoJ Başkanı Kazuo Ueda, şirketlerin daha agresif fiyatlama eğilimi gösterdiğine dikkat çekti. Ayrıca politika kurulu üyelerinin çoğunun, çekirdek enflasyonda yukarı yönlü riskleri daha öncelikli gördüğünü ima etti.

Ekonomistler, Ueda'nın bu değerlendirmelerinin, kendisinin de enflasyonun hedef seviyenin üzerine çıkma ihtimaline daha fazla odaklanmaya başladığını gösterdiğini belirtiyor.