Standard Chartered’dan strateji güncellemesi: Ağırlık artır

Standard Chartered, küresel portföy dağılımında hisse senetleri ve altını, tahvil ve nakde kıyasla daha cazip bulduğunu belirtti. Kurum, ABD ve Japonya dışındaki Asya (AxJ) hisse senetleri için "ağırlık artır" görüşünü korurken, olası kısa süreli bir çatışma durumunda Asya piyasalarındaki düşüşlerin özellikle Hindistan ve Çin'de yatırım fırsatı yaratabileceğini ifade ediyor. ABD tarafında ise yıl başından bu yana görece zayıf kalan teknoloji hisselerinin halen cazip olduğu vurgulanıyor.

Banka ayrıca gelişmiş ülkelerin yüksek getirili (HY) tahvillerinde pozisyonunu artırırken, gelişmekte olan ülke tahvillerine yönelik "ağırlık artır" önerisini sürdürdü. ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve şirket tahvili spreadlerindeki genişleme, yatırımcılar için daha yüksek getiri fırsatları sunan bir ortam oluşturuyor.

Öte yandan, petrol fiyatlarındaki artışla birlikte güç kazanan doların yılın geri kalanında daha zayıf bir seyir izleyebileceği öngörülüyor.