Tahvil faizleri zirvede! Enerji şoku ve jeopolitik gerilim etkili oluyor

Orta Doğu’da artan gerilim ve buna bağlı yükselen enerji maliyetleri, küresel merkez bankalarını kritik kararların eşiğine getirirken faiz indirimi beklentilerini de belirsizliğe sürükledi. İngiltere ve Avrupa merkez bankalarının faiz oranlarını sabit tutma yönündeki kararlarına rağmen tahvil getirilerinin son bir yılın en yüksek seviyelerine çıkması, piyasalarda güçlü bir satış dalgasını tetikledi.

Oluşturma Tarihi 21 Mart 2026 16:05

İran merkezli çatışmaların enerji arzı üzerindeki baskıyı artırması, küresel ekonomi için yeni riskler doğururken merkez bankalarının politika alanını daraltıyor. Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nın faizleri değiştirmeme kararı alması, enerji kaynaklı enflasyon endişeleri nedeniyle "faiz indirimi" beklentilerinin büyük ölçüde ortadan kalktığını gösterdi. Artan maliyet baskısı tahvil piyasalarında sert hareketlere yol açarken, analistler bu tabloyu Avrupa için "kusursuz fırtına" olarak değerlendiriyor.

İngiltere'de devlet tahvilleri (gilt) güçlü bir satış baskısıyla karşı karşıya kaldı. 10 yıllık tahvil faizi 13 baz puan artarak yüzde 4,871 seviyesine yükselip son 52 haftanın zirvesini gördü. Kısa vadeli tahvillerde ise yükseliş daha da belirgin oldu; 2 yıllık tahvil faizleri 39 baz puan sıçrayarak 2022'deki "Mini Bütçe" krizinden bu yana en sert günlük artışı kaydetti. Benzer şekilde Almanya, Fransa ve İtalya'da da tahvil getirileri enflasyon kaygılarıyla yükseliş eğilimine girdi.

Piyasa uzmanları, merkez bankalarının söyleminde belirgin bir değişim olduğuna dikkat çekiyor. IG Baş Piyasa Analisti Chris Beauchamp'a göre, İran'daki savaşın küresel ekonomi üzerinde yaratabileceği riskler yatırımcıları daha temkinli olmaya itiyor. Brent petrol fiyatı 110 dolar seviyesini aşmışken, yatırımcıların Avrupa genelinde daha yüksek borçlanma maliyetleri talep etmesi bekleniyor.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3,5 artarak 111,10 dolara ulaşırken, doğal gaz fiyatları da yükseliş trendini sürdürdü. Ukrayna krizi sonrası enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye çalışan Avrupa ise hâlâ net ithalatçı konumunda olduğu için bu tür şoklara karşı kırılganlığını koruyor.

QatarEnergy: Füze saldırıları LNG ihracatını yüzde 17 düşürdü, yıllık 20 milyar dolar kayıp! QatarEnergy: Füze saldırıları LNG ihracatını yüzde 17 düşürdü, yıllık 20 milyar dolar kayıp! 20 Mart 2026 09:08
Çin’de kredi faiz oranları sabit bırakıldı Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı 20 Mart 2026 09:04
ECB uyardı: Orta Doğu’daki savaş Avro Bölgesi görünümünü belirsizleştiriyor ECB uyardı: Orta Doğu'daki savaş Avro Bölgesi görünümünü belirsizleştiriyor 20 Mart 2026 08:38
AB’de inşaat üretimi ocakta geriledi AB’de inşaat üretimi ocakta geriledi 19 Mart 2026 16:21
Çin’de genç işsizlik oranı şubatta geriledi Çin'de genç işsizlik oranı şubatta geriledi 19 Mart 2026 16:06
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geriledi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi 19 Mart 2026 15:51
Rusya’dan kritik açıklama: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz Rusya'dan kritik açıklama: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz 19 Mart 2026 15:13
Fed’in faiz kararı sonrası altın ve gümüş fiyatları geriliyor Fed'in faiz kararı sonrası altın ve gümüş fiyatları geriliyor 19 Mart 2026 15:11
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu 19 Mart 2026 15:06
AB’den nükleer teknolojilere 330 milyon avro kaynak AB'den nükleer teknolojilere 330 milyon avro kaynak 19 Mart 2026 14:45
İngiltere’de işsizlik sabit kaldı: Ücret artışları yavaşladı İngiltere’de işsizlik sabit kaldı: Ücret artışları yavaşladı 19 Mart 2026 14:15
İsviçre Merkez Bankası faizi sabit bıraktı: Enflasyon beklentisini yukarı çekti İsviçre Merkez Bankası faizi sabit bıraktı: Enflasyon beklentisini yukarı çekti 19 Mart 2026 14:04
