Anasayfa Finans Ekonomi Trump'ın İran açıklamaları kripto piyasalarını sarsıyor: Bitcoin 3 haftanın dibine geriledi!

Orta Doğu’daki gerilim ve ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik sert mesajları, kripto para piyasalarında büyük dalgalanmaya yol açtı. Bitcoin (BTC), hafta sonu 70 bin doların üzerinde seyrederken hızla gerileyerek yaklaşık üç haftanın en düşük seviyesi olan 68 bin dolara yaklaştı.

Oluşturma Tarihi 22 Mart 2026 10:18

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı ile ilgili 48 saatlik uyarısı sonrası satış baskısı altcoin piyasasına da yansıdı; Ethereum (ETH) 2.100 doların, XRP ise 1,40 doların altına geriledi.

Piyasalarda yaşanan kısa süreli dalgalanmalar, yalnızca bir saat içinde 240 milyon doların üzerinde kaldıraçlı pozisyonun tasfiye edilmesine neden oldu.

Analistler, son 36 saat içinde Trump'ın İran'a ilişkin farklı tonlardaki açıklamalarının piyasalardaki belirsizliği artırdığını ve kripto varlıklarda sert geri çekilmeye yol açtığını belirtiyor.

Bu gelişmeler, küresel jeopolitik risklerin kripto piyasaları üzerindeki doğrudan etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Almanya’da üretici fiyatları geriledi Almanya'da üretici fiyatları geriledi 20 Mart 2026 13:19
Almanya’nın dış ticaretinde avro liderliği: İhracatta avro, ithalatta dolar öne çıktı Almanya'nın dış ticaretinde avro liderliği: İhracatta avro, ithalatta dolar öne çıktı 20 Mart 2026 13:18
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 20 Mart 2026 11:59
Borsada lider İstanbul Borsada lider İstanbul 20 Mart 2026 11:59
Dünyada güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi rekor kırdı Dünyada güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi rekor kırdı 20 Mart 2026 11:20
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 20 Mart 2026 10:25
ABD’de bankalar için sermaye sadeleşme adımı ABD'de bankalar için sermaye sadeleşme adımı 20 Mart 2026 09:38
AB enerji krizine karşı harekete geçiyor: Elektrik vergileri düşecek, acil önlemler yolda! AB enerji krizine karşı harekete geçiyor: Elektrik vergileri düşecek, acil önlemler yolda! 20 Mart 2026 09:11
QatarEnergy: Füze saldırıları LNG ihracatını yüzde 17 düşürdü, yıllık 20 milyar dolar kayıp! QatarEnergy: Füze saldırıları LNG ihracatını yüzde 17 düşürdü, yıllık 20 milyar dolar kayıp! 20 Mart 2026 09:08
Çin’de kredi faiz oranları sabit bırakıldı Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı 20 Mart 2026 09:04
ECB uyardı: Orta Doğu’daki savaş Avro Bölgesi görünümünü belirsizleştiriyor ECB uyardı: Orta Doğu'daki savaş Avro Bölgesi görünümünü belirsizleştiriyor 20 Mart 2026 08:38
AB’de inşaat üretimi ocakta geriledi AB’de inşaat üretimi ocakta geriledi 19 Mart 2026 16:21
