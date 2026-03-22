İngiltere’de “Para yeme” vakaları neredeyse bitti

İngiltere Merkez Bankası’nın yıllar önce başlattığı polimer banknot dönüşümü yalnızca güvenlik ve dayanıklılığı artırmakla kalmadı. Günlük hayatta şaşırtıcı bir değişim yaşandı: “yenilen” banknot vakaları keskin biçimde geriledi.

22 Mart 2026 12:25

22 Mart 2026 13:28

İngiltere'de banknot tasarımlarında yapılan köklü değişim, estetik ve güvenlik unsurlarının ötesine geçerek günlük alışkanlıklara da yansıdı. Bank of England (BoE) tarafından yaklaşık 10 yıl önce başlatılan polimer banknot süreci, beklenmedik bir sonucu beraberinde getirdi.

2016'da dolaşıma sunulan ilk plastik £5 ile başlayan dönüşüm, bugün £10, £20 ve £50'lik tüm banknotların polimer yapıya geçmesiyle tamamlandı. Bu adımın temel amacı; banknotların ömrünü uzatmak, sahteciliği zorlaştırmak ve hijyen standartlarını yükseltmekti.

BEKLENMEDİK SONUÇ ORTAYA ÇIKTI

Ancak açıklanan veriler, bu değişimin öngörülmeyen bir etkisini gözler önüne serdi.

Merkez Bankası verilerine göre, "çiğnenmiş ya da yenmiş" banknotlar nedeniyle yapılan başvurular son 10 yılda ciddi oranda geriledi.

"PARA YEME" VAKALARINDA SERT DÜŞÜŞ

Polimer banknotlara geçilmeden önce, özellikle 2015 yılında dikkat çeken sayıda hasarlı banknot bildirimi yapılıyordu. O dönemde yaklaşık 22 bin başvuru kaydedilirken, bunların 5 binden fazlasının banknotların yenmesi veya çiğnenmesiyle bağlantılı olduğu belirtildi.

Son veriler ise tablonun tamamen değiştiğini gösteriyor:

Geçtiğimiz yıl yalnızca 274 banknotun bu şekilde zarar gördüğü bildirildi.

Bu çarpıcı düşüş, plastik banknotların daha dayanıklı yapısının yanı sıra, bu tür sıra dışı hasar vakalarının da büyük ölçüde azaldığını ortaya koyuyor.

