ABD’li senatörden kripto para tasarısı: Dijital varlıklara kamu kurtarma desteği yasaklanıyor

ABD'li milletvekilleri, kripto para şirketlerine vergi mükelleflerinin parasıyla kurtarma operasyonlarının önünü kesmek için harekete geçti. Demokrat liderlerinden Dick Durbin, dijital varlıklara kamu kurtarma desteği yasaklayan kripto para tasarısını meclise sundu.

Oluşturma Tarihi 22 Mart 2026 10:42

ABD'de kripto para sektörüne yönelik düzenleme çalışmaları hız kazanırken, yeni bir yasa teklifi federal hükümetin dijital varlık şirketlerini kurtarmasını engellemeyi hedefliyor.

"VERGİ MÜKELLEFLERİ BAŞARISIZ SEKTÖRÜ KURTARMAMALI"

ABD Senatosu Demokrat liderlerinden Dick Durbin tarafından sunulan "No Bailout for Crypto Act" (Kripto için Kurtarma Yok Yasası), kripto şirketlerinin olası bir kriz durumunda kamu kaynaklarıyla desteklenmesini yasaklamayı amaçlıyor.

Durbin, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kripto para çöktüğünde, sıradan Amerikalılar, 2008 finansal krizinde olduğu gibi, iflas eden bir sektörü kurtarmak için yükümlülük altına girmemelidir. Bu, kendi hataları olmamasına rağmen çalışkan Amerikalıları cezalandırmaktan başka bir şey değildir."

Yasa tasarısı, ABD Senatörleri Elizabeth Warren (D-MA), Peter Welch (D-VT), Bernie Sanders (I-VT), Tina Smith (D-MN) ve Mazie Hirono (D-HI) tarafından destekleniyor. Ayrıca, tüketici hakları savunucusu gruplar tarafından da desteklenmektedir: Amerika Tüketici Federasyonu, Amerikan Ekonomik Özgürlükler Projesi, Finansal Reform için Amerikalılar, Tüketici Eylemi, Ulusal Tüketici Savunucuları Derneği, düşük gelirli müşterileri adına Ulusal Tüketici Hukuku Merkezi, Ulusal Tüketici Ligi, Kamu Vatandaşı ve Woodstock Enstitüsü.

FEDERAL DESTEK KANALLARINDA KISITLAMALAR SIKILAŞTIRILIYOR

Tasarıdaki diğer hükümler, Federal Rezerv veya Federal Mevduat Sigorta Kurumu tarafından yönetilen programlar da dahil olmak üzere, dijital varlık faaliyetleriyle bağlantılı kayıpları garanti altına almak veya dengelemek için federal fonların kullanılmasını yasaklamaktadır. Yasa metni, kripto odaklı firmaların federal sigortalı kurumlarla bağlantıları olsa bile yardım almaya uygunluklarını sınırlayarak, hükümetin destek mekanizmalarına dolaylı erişimi engellemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, federal bankacılık düzenleyicilerinin mevcut acil durum yetkilerini kullanarak bu kısıtlamalardan feragat edemeyeceğini belirtmekte ve takdir yetkisine dayalı müdahaleye yönelik kısıtlamaları sıkılaştırmaktadır. Tasarıdaki ek ifadeler, dijital varlıklara önemli ölçüde maruz kalan firmaların birincil iş faaliyetlerine göre değerlendirileceğini açıklığa kavuşturarak, uygunluk belirlemelerindeki potansiyel boşlukları daraltmaktadır.

Ayrıca, teklif, dalgalı piyasalara katılımın federal kurtarma mekanizmalarına yönelik beklentiler yaratmamasını sağlayarak kripto sektöründeki hesap verebilirliği vurgulamaktadır. Çerçeveyi ahlaki tehlikeye karşı bir koruma olarak konumlandırarak, finansal sorumluluğu dijital varlık işlemlerinde bulunan yatırımcılara ve şirketlere yüklemektedir.

Tasarı ayrıca, özellikle birbiriyle bağlantılı risklerin istikrarsızlığa yol açabileceği durumlarda, sigortalı mevduat kurumlarına ve finansal sisteme yayılma riskleri konusunda Kongre'nin daha geniş kapsamlı endişelerini yansıtmaktadır. Spekülatif faaliyetler ile federal koruma altındaki finansman arasındaki sınırları güçlendirerek, tasarı mevcut güvenlik ağlarına olan güveni korumayı amaçlamakta, ancak bunları dijital varlık kayıplarına genişletmemektedir. Durbin şunları vurguladı:

"Benim basit yasa tasarısı, vergi mükelleflerinin bu şüpheli sektörün yükünü üstlenmek zorunda kalmamasını sağlayacaktır."

