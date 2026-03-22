Küba'da ülke genelinde elektrik kesintisi yaşanıyor

Küba Enerji ve Maden Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Ulusal Elektroenerji Sistemi'nin (SEN) tamamen çöktüğü belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde kesilen elektriğin sağlanması için gerekli adımların atıldığı ifade edildi.

Küba'da, 16 Mart'ta da sistemin çökmesi sonucu ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandığı duyurulmuştu.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, 13 Mart'ta yaptığı açıklamada, ada ülkesinin yaklaşık 3 aydır dışarıdan petrol alamadığını belirterek, elektrik sisteminin şu anda yalnızca güneş enerjisi, doğal gaz ve mevcut termik santrallerle ayakta tutulmaya çalışıldığını söylemişti.

ABD'NİN KÜBA'YA PETROL ENGELİ

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.