CANLI BORSA
AB'de inşaat üretimi ocakta geriledi

Avrupa Birliği’nde (AB) inşaat üretimi, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı.

AA

Oluşturma Tarihi 19 Mart 2026 16:21

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin ocak ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1, geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,9 düştü.

AB'de de inşaat üretimi ocakta aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 2 geriledi.

AB ülkeleri arasında ocakta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla düşüş yüzde 9 ile Polonya'da, yüzde 8,8 ile Macaristan'da ve yüzde 5,4 ile Slovakya'da ölçüldü. En fazla artış ise yüzde 2,9 ile Almanya'da, yüzde 0,4 ile Hollanda'da ve yüzde 0,2 ile Danimarka'da belirlendi.

İnşaat üretimi yıllık bazda Polonya'da yüzde 11, İspanya'da yüzde 9,9 ve Macaristan'da yüzde 9,5 azalırken, Slovenya'da yüzde 11,6, Bulgaristan'da yüzde 4 ve Danimarka'da yüzde 3,3 arttı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.047,7200 Değişim 128,72 Son veri saati:
Düşük 12980,98 Yüksek 13109,7
Açılış
44,3216 Değişim 0,1243 Son veri saati:
Düşük 44,2092 Yüksek 44,3335
Açılış
50,9771 Değişim 0,3024 Son veri saati:
Düşük 50,6871 Yüksek 50,9895
Açılış
6.495,8810 Değişim 517,814 Son veri saati:
Düşük 6417,183 Yüksek 6934,997
Açılış
95,7103 Değişim 15,9166 Son veri saati:
Düşük 93,4166 Yüksek 109,3332
Açılış
BİST En Aktif Hisseler