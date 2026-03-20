ABD'de bankalar için sermaye sadeleşme adımı

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Mevduat Sigorta Kurumu ve Para Birimi Kontrol Ofisi üç yeni sermaye düzenleme teklifini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 20 Mart 2026 09:38

Son Güncelleme Tarihi 20 Mart 2026 09:46

ABD'de bankacılık düzenlemelerinde önemli bir değişim süreci başlıyor. ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Mevduat Sigorta Kurumu ve Para Birimi Kontrol Ofisi tarafından hazırlanan üç yeni sermaye düzenleme teklifi kamuoyunun görüşüne açıldı.

SERMAYE KURALLARI SADELEŞİYOR

Kurumların ortak açıklamasında, hazırlanan tekliflerin bankacılık sisteminin güvenliğini korurken sermaye gerekliliklerini daha sade ve anlaşılır hale getirmeyi amaçladığı vurgulandı. Düzenlemelerle birlikte mevcut sermaye çerçevesinin modernize edilmesi hedefleniyor.

BÜYÜK BANKALAR İÇİN BASEL III VURGUSU

Tekliflerden ilki, özellikle büyük ve uluslararası faaliyet gösteren bankalara odaklanıyor. Bu kapsamda risk duyarlılığının artırılması, bankalar arasındaki uygulama farklılıklarının azaltılması ve yüklerin hafifletilmesi amaçlanıyor. Ayrıca bu düzenleme ile Basel III standartlarının son aşamasının da devreye alınması planlanıyor.

KREDİ FAALİYETLERİ VE SİSTEMİK RİSK DÜZENLEMESİ

İkinci teklifin, geleneksel kredi faaliyetlerinde sermaye gerekliliklerini riskle daha uyumlu hale getirmesi öngörülüyor. Üçüncü teklif ise Fed tarafından hazırlanırken, büyük bankalar için ek sermaye gereksinimlerinin belirlenmesinde sistemik risk ölçümünü geliştiren bir çerçeve sunuyor.

SERMAYE GEREKSİNİMLERİNDE SINIRLI DÜŞÜŞ

Açıklamada, söz konusu düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle bankacılık sistemindeki toplam sermaye miktarında ılımlı bir düşüş beklendiği belirtildi. Ancak sermaye seviyelerinin, 2008 Küresel Finansal Krizi öncesine kıyasla daha yüksek kalacağına dikkat çekildi.

Fed'in paylaştığı nota göre, büyük bankalar için toplam sermaye gerekliliklerinde yüzde 4,8, orta ölçekli bankalarda yüzde 5,2 ve küçük bankalarda yüzde 7,8 oranında düşüş öngörülüyor.

GÖRÜŞ SÜRECİ BAŞLADI

Düzenleme tekliflerine ilişkin kamuoyu görüşleri 18 Haziran'a kadar toplanacak. Bu sürecin ardından nihai düzenlemelerin şekillenmesi bekleniyor.

