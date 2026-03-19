Avrupa borsaları negatif seyrediyor

Avrupa borsaları, Orta Doğu'daki çatışmaların petrol fiyatlarını yükseltmesinin etkisiyle negatif seyrederken, yatırımcıların odağı Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararlarına çevrildi.

Oluşturma Tarihi 19 Mart 2026 12:13

Avrupa piyasalarında saat 11.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,2 düşüşle 590,5 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,2 azalışla 10.182 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,6 değer kaybıyla 23.143 puandan, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,3 düşüşle 44.158 puandan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,5 azalışla 17.048 puandan, Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 1,2 değer kaybederek 7.877 puandan işlem görüyor.

İran'ın, ABD-İsrail tarafından petrol rafinerilerinin hedef alınmasının ardından Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da ABD ile bağlantılı petrol tesislerini vuracağı yönündeki açıklamaları ve bazı enerji tesislerine düzenlenen saldırılar, petrol fiyatlarındaki yükselişi destekledi.

Artan enerji maliyetleri ise enflasyon görünümüne ilişkin endişeleri güçlendirerek küresel piyasalar üzerinde baskı oluşturdu.

Para politikası cephesinde ise Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu.

ECB'nin bugün 3 temel politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın Orta Doğu'daki gerginliklerden dolayı beklenenden daha erken sıkılaşabileceği öngörülüyor.

Ay başında faiz indirimi beklentisinin öne çıktığı BoE'nin ise politika faizini değiştirmemesi bekleniyor.

Analistler, günün geri kalanında bölgedeki jeopolitik ve siyasi gelişmeler ile petrol fiyatlarının izleneceğini, ayrıca ECB ve BoE faiz kararları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin de yakından takip edileceğini belirtti.

İlginizi Çekebilir
ABD’de üretici enflasyonu beklentileri aştı ABD’de üretici enflasyonu beklentileri aştı 18 Mart 2026 15:42
İsviçre Merkez Bankası faizleri sabit bırakacak İsviçre Merkez Bankası faizleri sabit bırakacak 18 Mart 2026 15:13
S&P, petrol üretim kesintileriyle Irak’ın kredi notunu negatife çevirdi S&P, petrol üretim kesintileriyle Irak'ın kredi notunu negatife çevirdi 18 Mart 2026 14:55
ABD’de mortgage başvuruları geriledi ABD’de mortgage başvuruları geriledi 18 Mart 2026 14:47
Borsa günün ilk yarısında değer kazandı Borsa günün ilk yarısında değer kazandı 18 Mart 2026 13:25
ABD’de petrol stokları beklenenden fazla artış gösterdi ABD'de petrol stokları beklenenden fazla artış gösterdi 18 Mart 2026 12:20
Barclays: ABD borsalarında güçlü alım sinyali Barclays: ABD borsalarında güçlü alım sinyali 18 Mart 2026 12:17
Avrupa borsalarında pozitif seyir Avrupa borsalarında pozitif seyir 18 Mart 2026 11:54
Brüksel’de AB Liderler Zirvesi: Orta Doğu’daki gerilim ve ekonomik etkiler gündemde... Brüksel'de AB Liderler Zirvesi: Orta Doğu'daki gerilim ve ekonomik etkiler gündemde... 18 Mart 2026 11:11
Elektrikli araçlar petrol tüketimini azalttı Elektrikli araçlar petrol tüketimini azalttı 18 Mart 2026 11:06
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 18 Mart 2026 10:13
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 18 Mart 2026 10:06
