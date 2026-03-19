CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa güne sınırlı düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,61 düşüşle 13.035,36 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 19 Mart 2026 10:01

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kaybederek 13.115,13 puandan tamamladı.

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 79,78 puan ve yüzde 0,61 azalışla 13.035,36 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,28, holding endeksi yüzde 0,98 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,80 ile kimya petrol plastik, en fazla gerileyen yüzde 1,53 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle artan petrol fiyatları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tutmasının ardından negatif bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.900 ve 12.800 puanın destek, 13.100 ve 13.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
Borsa günün ilk yarısında değer kazandı Borsa günün ilk yarısında değer kazandı 18 Mart 2026 13:25
ABD’de petrol stokları beklenenden fazla artış gösterdi ABD'de petrol stokları beklenenden fazla artış gösterdi 18 Mart 2026 12:20
Barclays: ABD borsalarında güçlü alım sinyali Barclays: ABD borsalarında güçlü alım sinyali 18 Mart 2026 12:17
Avrupa borsalarında pozitif seyir Avrupa borsalarında pozitif seyir 18 Mart 2026 11:54
Brüksel’de AB Liderler Zirvesi: Orta Doğu’daki gerilim ve ekonomik etkiler gündemde... Brüksel'de AB Liderler Zirvesi: Orta Doğu'daki gerilim ve ekonomik etkiler gündemde... 18 Mart 2026 11:11
Elektrikli araçlar petrol tüketimini azalttı Elektrikli araçlar petrol tüketimini azalttı 18 Mart 2026 11:06
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 18 Mart 2026 10:13
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 18 Mart 2026 10:06
Alternatif ihracat rotaları alüminyum fiyatlarını aşağı çekti Alternatif ihracat rotaları alüminyum fiyatlarını aşağı çekti 18 Mart 2026 09:54
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 18 Mart 2026 09:33
Jeopolitik riskler arttı, gözler FED’in kararında! Jeopolitik riskler arttı, gözler FED'in kararında! 18 Mart 2026 09:15
Kriptoya net çerçeve: SEC’ten sınıflandırma ve tanım açıklığı Kriptoya net çerçeve: SEC’ten sınıflandırma ve tanım açıklığı 18 Mart 2026 08:51
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.115,1300 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 13115,13 Yüksek 13115,13
Açılış
44,3288 Değişim 0,1243 Son veri saati:
Düşük 44,2092 Yüksek 44,3335
Açılış
50,8302 Değişim 0,2451 Son veri saati:
Düşük 50,6871 Yüksek 50,9322
Açılış
6.809,0250 Değişim 125,972 Son veri saati:
Düşük 6809,025 Yüksek 6934,997
Açılış
103,4334 Değişim 5,9439 Son veri saati:
Düşük 103,3893 Yüksek 109,3332
Açılış
BİST En Aktif Hisseler