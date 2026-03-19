Orta Doğu çatışmaları brent petrolü 113 dolara taşıdı: Citi'den 200 dolar uyarısı!

Son işlemlerde Brent petrol, %5,9 artışla 109,65 dolardan kapanmasının ardından bugün 110 dolar seviyesini geçti ve en yüksek 113,65 doları gördü. ABD'li finans kuruluşu Citi, İran'ın enerji altyapısına yönelik kapsamlı saldırılar yapması ve Hürmüz Boğazı'nın hazirana kadar kapalı kalması durumunda Brent petrolün varil fiyatının 150-200 dolar aralığına yükselebileceğine dikkat çekti.

Bölgeden gelen haberlerde İsrail'in İran'daki Güney Pars doğalgaz sahasını hedef aldığı, İran ve destekçisi grupların ise Dubai, Katar, Kuveyt, Irak, Bahreyn ve Suudi Arabistan'da karşı saldırılar düzenlediği belirtildi. Patlamalar ve insansız hava aracı saldırıları bölge genelinde devam ediyor.

Öte yandan, İran'ın Katar'daki Ras Laffan sıvılaştırılmış doğalgaz tesisine düzenlediği saldırıda ciddi hasar oluştu. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini "daha fazla misilleme yapmaması" konusunda uyardı. Bu gelişmelerin ardından doğal gaz fiyatları da yükseliş trendini sürdürüyor.

Citi'nin analizine göre, çatışmaların derinleşmesiyle petrol arzında yaşanacak şoklar Brent petrolü ilk etapta 110-120 dolar aralığına çıkarabilir. Kurum, jeopolitik risklerin tırmanmasının devam etmesi halinde fiyatların 150-200 dolara ulaşma ihtimaline de dikkat çekiyor.