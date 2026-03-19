CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat güne yüzde 0,76 düşüşle 15.188,00 puandan başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 19 Mart 2026 09:30

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen nisan vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 1,53 azalışla 15.304,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 15.226,00 puandan işlem gördü.

Nisan vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,76 altında 15.188,00 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle artan petrol fiyatları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tutmasının ardından negatif bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 15.100 ve 15.000 puanın destek, 15.300 ve 15.400 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.115,1300 Değişim 236,26 Son veri saati:
Düşük 13062,27 Yüksek 13298,53
Açılış
44,3311 Değişim 0,1243 Son veri saati:
Düşük 44,2092 Yüksek 44,3335
Açılış
50,8355 Değişim 0,2451 Son veri saati:
Düşük 50,6871 Yüksek 50,9322
Açılış
6.887,8110 Değişim 87,423 Son veri saati:
Düşük 6847,574 Yüksek 6934,997
Açılış
106,4893 Değişim 3,3884 Son veri saati:
Düşük 105,9448 Yüksek 109,3332
Açılış
BİST En Aktif Hisseler