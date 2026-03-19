Çin’in demir cevheri kısıtlamalarını gevşetmesi piyasalarda fiyatları düşürdü

Dalian Emtia Borsası'nda Mayıs kontratı yüzde 0,43 düşüşle 808,5 yuan (117,25 dolar) seviyesine gerilerken, Singapur'da Nisan kontratı ise yüzde 0,08 artışla 107,4 dolar/tondan işlem gördü.

BHP'nin Çin limanlarında bekleyen Jimblebar kargolarına yönelik alım kısıtlamalarının hafifletilmesi arz baskılarını azalttı ve fiyatları aşağı çekti. Ancak denizyolu sevkiyatlarındaki yasaklar, önümüzdeki hafta arz sıkılığı ve fiyatlara kısmi destek sağlayabilir.

Çin Demir ve Çelik Birliği, ülkenin 2026 çelik talebinin yaklaşık yüzde 1 azalacağını ve çelik ihracatının 2025 seviyelerine göre düşeceğini öngörüyor. Öte yandan 242 örnek çelik fabrikasının sıcak metal üretimi geçen haftaya göre 38.000 ton artış gösterdi ve önümüzdeki hafta daha da yükselmesi bekleniyor.

DCE'de diğer çelik hammaddeleri de değer kaybetti; koklaşabilir kömür yüzde 1,36, kok ise yüzde 1,07 düştü. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yüzde 0,67, sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,42, filmaşin yüzde 1,09 ve paslanmaz çelik yüzde 0,85 değer kaybı yaşadı.