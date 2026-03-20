Borsada lider İstanbul

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerinden elde edilen bilgilere göre, Şubat sonu itibarıyla en yüksek pay senedi yatırımcısı sayısı 1 milyon 623 bin 665 kişiyle İstanbul'da kaydedildi. İstanbul'u 690 bin 143 yatırımcıyla Ankara, 448 bin 731 kişiyle de İzmir izledi.

İstanbul'da yerleşik yatırımcıların hisse senedi portföy büyüklüğü 4 trilyon 108 milyar 194 milyon liraya ulaşırken, Ankara'da bu rakam 411 milyar 550 milyon lira, İzmir'de ise 167 milyar 624 milyon lira olarak gerçekleşti.

PORTFÖY BÜYÜKLÜKLERİNDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla İstanbul'daki yatırımcıların portföy değeri yüzde 66,8 artarak 1 trilyon 645 milyar 746 milyon liralık yükseliş gösterdi. Söz konusu değer, geçen yıl şubat ayında 2 trilyon 462 milyar 448 milyon lira seviyesindeydi.

Aynı dönemde Ankara'daki yatırımcıların portföy büyüklüğü yüzde 54,4 artışla 145 milyar 64 milyon lira yükselirken, İzmir'de ise yüzde 40,4'lük artışla 48 milyar 193 milyon liralık büyüme kaydedildi.

Yatırımcı sayılarında ise İstanbul'da yüzde 1,7, İzmir'de yüzde 1 oranında düşüş görülürken, Ankara'da yüzde 0,8'lik artış yaşandı.

BURSA DÖRDÜNCÜ SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Üç büyük ilin ardından en yüksek portföy büyüklüğüne sahip şehir Bursa oldu. Şubat sonu itibarıyla Bursa'daki yatırımcıların toplam portföyü 106 milyar 247 milyon liraya ulaşırken, yatırımcı sayısı 278 bin 480 olarak belirlendi.

Portföy büyüklüğünde Bursa'yı 67 milyar 398 milyon lirayla Antalya, 52 milyar 849 milyon lirayla Adana, 49 milyar 473 milyon lirayla Kocaeli, 41 milyar 50 milyon lirayla Balıkesir, 33 milyar 445 milyon lirayla Mersin ve 31 milyar 637 milyon lirayla Konya takip etti.

Yatırımcı sayısında ise Bursa'nın ardından Antalya 231 bin 639 kişiyle ikinci sırayı alırken, Kocaeli 192 bin 323, Adana 189 bin 88, Mersin 143 bin 423, Konya 139 bin 966 ve Balıkesir 122 bin 604 yatırımcıyla sıralandı.

YABANCI YATIRIMCIDA ABD İLK SIRADA

Yurt dışı yerleşik yatırımcılar arasında en yüksek portföy büyüklüğü 732 milyar 938 milyon lirayla ABD'ye ait oldu. ABD'yi 719 milyar 752 milyon lirayla Katar, 452 milyar 720 milyon lirayla Birleşik Krallık izledi.

Listede İspanya 317 milyar 830 milyon lira, Hollanda ise 145 milyar 146 milyon liralık portföy büyüklüğüyle yer aldı.

Yatırımcı sayıları incelendiğinde ABD'den 953, Katar'dan 10, Birleşik Krallık'tan 272, İspanya'dan 12 ve Hollanda'dan 143 yatırımcı bulunduğu görüldü.

Geçen yılın aynı dönemine göre ABD'li yatırımcıların portföy değeri yüzde 69,4, Katarlıların yüzde 67,9, Birleşik Krallıklıların yüzde 83,4 ve İspanyolların yüzde 22,1 oranında artarken, Hollandalı yatırımcıların portföyünde yüzde 9,5'lik düşüş kaydedildi.

EN ÇOK İLGİ BIST 100 VE SANAYİ ENDEKSİNDE

Endeks bazlı değerlendirmede yatırımcıların en yoğun ilgi gösterdiği endeks BIST 100 oldu. Şubat sonu itibarıyla bu endekste yatırımcı sayısı 4 milyon 587 bin 442 olarak hesaplandı.

Sektör endeksleri arasında ise 4 milyon 265 bin 844 yatırımcıyla sanayi endeksi ilk sırada yer alırken, 4 milyon 56 bin 159 yatırımcıyla hizmetler endeksi ikinci oldu.

Mali endekste yatırımcı sayısı 3 milyon 159 bin 585, teknoloji endeksinde 2 milyon 659 bin 57 olarak kaydedilirken, bankacılık endeksinde bu sayı 945 bin 247 seviyesinde gerçekleşti.