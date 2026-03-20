Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları, petrol fiyatlarındaki sınırlı gerilemeye karşı Orta Doğu'daki çatışmaların devam etmesiyle karışık seyir izliyor.

AA

Oluşturma Tarihi 20 Mart 2026 10:25

Orta Doğu'da devam eden çatışmalar fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, bu durum kıymetli metal, enerji ve pay piyasalarında dalgalanmalara yol açıyor.

ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaların çözüme kavuşacağına dair umutların azalması piyasalarda risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor. Orta Doğu'daki çatışmalar kaynaklı artan petrol fiyatlarıyla, küresel çapta enflasyonist baskıların güçleneceğine ilişkin endişeler büyük merkez bankalarına ilişkin faiz indirim beklentilerini öteliyor.

Öte yandan, Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeler de yatırımcıların odağında bulunuyor. Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve İngiltere liderleri, Hürmüz Boğazı'na yönelik yaptıkları açıklamada, seyrüsefer güvenliğini sağlamak için uygun çabalara katkı sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.

Bu gelişmelerle Asya tarafında karışık bir seyir öne çıktı.

ASYA'DA GÜNDEM "ORTA DOĞU"

Orta Doğu'daki çatışmalar devam ederken, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da çatışmanın giderek tırmandığı ve genişlediğine dikkati çekerek, bölgesel barış ve istikrarın ötesinde uluslararası ekonomik faaliyetleri etkileyerek tüm ülkelerin çıkarlarına zarar verdiğini belirtti.

Diğer yandan, Başbakan Takaiçi Sanae ise Japonya olarak ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına destek verdiklerini ifade ederek, "İran'ın nükleer silah edinmesine asla izin verilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın Körfez ülkelerine düzenlediği misilleme saldırılarını ve Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasını kınadıklarını belirten Takaiçi, "Aslında çok ciddi güvenlik krizi ile karşı karşıyayız, bu gelişmeler nedeniyle küresel ekonomi şu anda büyük bir darbe almak üzere. Ancak bu durumda bile, dünyada barışı sağlayabilecek tek kişinin Başkan Trump olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Hafta içinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi de ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların ardından gemi trafiğinin azaldığı Hürmüz Boğazı'ndan güvenli ve serbest geçişin sağlanmasının en büyük öncelikleri olduğunu açıklamıştı.

ÇİN'DE KREDİ FAİZ ORANLARI SABİT BIRAKILDI

Jeopolitik gerilimlerin yanı sıra bölgedeki para politikası adımları da yakından takip ediliyor. Çin'de gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi.

Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 3,5'te sabit tuttu.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 yükselişle 5.781 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 değer kaybıyla 3.961 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 1 düşüşle 25.220 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,9 kazançla 74.882 puan seviyesinde bulunuyor. Japonya'da ise resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlemler gerçekleştirilmiyor.

