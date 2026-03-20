CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Dünyada güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi rekor kırdı

Dünyada güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi rekor kırdı

Dünyada geçen yıl 814 gigavatla rekor seviyede güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi devreye alındı.

Oluşturma Tarihi 20 Mart 2026 11:20

Uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember'in verilerine göre, küresel çapta 2025'te devreye giren güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi önceki yıla göre yüzde 17 artış göstererek 814 gigavata yükseldi.

Böylece, geçen yıl faaliyete geçen güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesi rekor kırdı. Bu kapasite artışıyla dünyadaki toplam güneş ve rüzgar enerjisi kurulu gücü 4 bin 174 gigavata ulaştı.

Güneş enerjisi 647 gigavatla geçen yıl devreye giren kapasitenin büyük kısmını oluştururken, 2024'teki 582 gigavatlık kapasite artışına göre de yüzde 11 büyüdü. Güneş enerjisinde toplam kurulu güç 2025 itibarıyla 2 bin 900 gigavata çıktı.

Rüzgar enerjisinde 2025'teki ilave 167 gigavatlık kapasite ise önceki yıla göre yüzde 47 artış gösterdi. Bu artışla, dünyadaki toplam rüzgar enerjisi kurulu gücü 1300 gigavata ulaştı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ, GAZ FİYATLARINDAKİ DALGALANMANIN ETKİSİNİ HAFİFLETİYOR

Geçen yıl devreye alınan rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesi yılda tahmini 1046 teravatsaat elektrik üretiyor.

Ember'in analizine göre, bu üretim, dünya çapında gazdan üretilen elektriğin yedide birinden fazlasını ikame edebiliyor. Bir başka deyişle, bu kapasite Katar'ın yıllık sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracat hacminin yaklaşık 1,8 katına eşdeğer elektrik üretimi sağlamaya yeterli.

Mevcut piyasa fiyatlarıyla bu hacim yıllık yaklaşık 138 milyar dolarlık gaz ithalat maliyetine karşılık geliyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları ve İran'ın misillemeleri sonrasında tırmanan gerilimden buyana dünya genelinde kurulu tüm güneş ve rüzgar enerjisi gücünün üretimi yaklaşık 330 teravatsaatlik gazdan elektrik üretimini ikame ederek 40 milyar doların üzerinde potansiyel tasarruf sağladı.

Ember Enerji Stratejisti Kingsmill Bond, verilere ilişkin değerlendirmesinde, Orta Doğu'daki gerilimin sürmesinin, ithal petrol ve gaza bağımlılığın risklerini açıkça ortaya koyduğunu belirterek, "Güneş, rüzgar ve bataryalar, ithalatçı ülkelere daha ucuz, daha hızlı devreye alınabilen ve jeopolitik bağımlılıklar taşımayan gerçek bir enerji güvenliği yolu sunuyor." ifadesini kullandı.

Ember Veri Analisti Leonard Heberer de güneş enerjisinin büyüme ölçeği ve hızının elektrik sektöründe daha önce benzeri görülmemiş seviyede olduğuna işaret ederek, "Rüzgar kapasitesindeki hızlanan artışla bu teknolojiler, küresel elektrik arzının omurgası olma yolunda ilerliyor. Ölçek büyüdükçe enerji bağımsızlığını güçlendirecek, kırılgan fosil yakıt tedarik zincirlerine olan bağımlılığı azaltacak ve tüketicileri jeopolitik istikrarsızlığın tetiklediği fiyat artışlarından korumaya yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 19 Mart 2026 12:13
Alman kimya şirketi Lanxess küçülmeye gidiyor: 550 kişiyi daha işten çıkaracak Alman kimya şirketi Lanxess küçülmeye gidiyor: 550 kişiyi daha işten çıkaracak 19 Mart 2026 12:04
Asya borsalarında petrol etkisi! Asya borsalarında petrol etkisi! 19 Mart 2026 10:07
Borsa güne sınırlı düşüşle başladı Borsa güne sınırlı düşüşle başladı 19 Mart 2026 10:01
Orta Doğu çatışmaları brent petrolü 113 dolara taşıdı: Citi’den 200 dolar uyarısı! Orta Doğu çatışmaları brent petrolü 113 dolara taşıdı: Citi'den 200 dolar uyarısı! 19 Mart 2026 09:54
Çin’in demir cevheri kısıtlamalarını gevşetmesi piyasalarda fiyatları düşürdü Çin’in demir cevheri kısıtlamalarını gevşetmesi piyasalarda fiyatları düşürdü 19 Mart 2026 09:36
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 19 Mart 2026 09:30
Türkiye’nin Amerikan tahvili yatırımları Ocak’ta arttı: Toplam 16,9 milyar dolar! Türkiye’nin Amerikan tahvili yatırımları Ocak’ta arttı: Toplam 16,9 milyar dolar! 19 Mart 2026 09:29
Bakır fiyatları 3 ayın dibinde! Talep zayıfladı, stoklar hızla arttı Bakır fiyatları 3 ayın dibinde! Talep zayıfladı, stoklar hızla arttı 19 Mart 2026 09:03
İran’ın LNG saldırısı piyasaları sarstı: Petrol fiyatları yükseldi, küresel borsalar düştü! İran’ın LNG saldırısı piyasaları sarstı: Petrol fiyatları yükseldi, küresel borsalar düştü! 19 Mart 2026 09:00
ABD’den petrol hamlesi: Venezuela’ya yönelik yaptırımları esnedi ABD'den petrol hamlesi: Venezuela'ya yönelik yaptırımları esnedi 19 Mart 2026 08:51
Trump’tan kritik açıklama: İran saldırmazsa Güney Pars Gaz Sahası vurulmayacak Trump'tan kritik açıklama: İran saldırmazsa Güney Pars Gaz Sahası vurulmayacak 19 Mart 2026 08:50
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.047,7200 Değişim 128,72 Son veri saati:
Düşük 12980,98 Yüksek 13109,7
Açılış
44,2954 Değişim 0,1327 Son veri saati:
Düşük 44,1772 Yüksek 44,3099
Açılış
51,3433 Değişim 0,1975 Son veri saati:
Düşük 51,2356 Yüksek 51,4331
Açılış
6.700,8220 Değişim 144,083 Son veri saati:
Düşük 6602,511 Yüksek 6746,594
Açılış
103,8094 Değişim 4,7645 Son veri saati:
Düşük 101,5046 Yüksek 106,2691
Açılış
BİST En Aktif Hisseler