CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Almanya'nın dış ticaretinde avro liderliği: İhracatta avro, ithalatta dolar öne çıktı

Alman ihracatçılar, geçen yıl Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelere yaptıkları satışların yarısından fazlasını avro üzerinden gerçekleştirdi. Geçen yıl Almanya'nın AB dışı ülkelerle gerçekleştirdiği ihracat işlemlerinin yüzde 54,7'si avro ile finanse edildi.

AA

Oluşturma Tarihi 20 Mart 2026 13:18

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 2025 yılına ilişkin dış ticaret ödeme verilerini açıkladı.

Buna göre, 2025 yılında Almanya'nın AB dışı ülkelerle gerçekleştirdiği ihracat işlemlerinin yüzde 54,7'si avro ile finanse edildi.

Küresel ticaretin ana rezerv para birimi olan dolar ise yüzde 26,4 ile ikinci sırada yer aldı. Diğer ödeme araçlarında İngiliz sterlini yüzde 4,8, Çin yuanı yüzde 2,7 ve İsviçre frangı yüzde 2,4 pay aldı.

İthalat tarafında ise tablo değişti. Üçüncü ülkelerden yapılan ithalatta dolar yüzde 45,2 ile en çok kullanılan para birimi olmayı sürdürürken, bunu yüzde 43,8 ile avro takip etti. İthalat işlemlerinde Çin yuanının payı yüzde 3,6, İsviçre frangının yüzde 2,8 ve İngiliz sterlininin payı yüzde 1,7 olarak kayıtlara geçti.

ABD VE ÇİN TİCARETİNDE KESKİN FARKLILIKLAR

Almanya'nın en önemli ticaret ortaklarıyla yapılan işlemlerde para birimi dağılımı belirgin farklılıklar gösterdi.

"Made in Germany" ürünlerinin en büyük alıcısı olan ABD'ye yapılan ihracatın yüzde 68,6'sı dolar, yüzde 30,6'sı avro ile yapıldı. ABD'den yapılan ithalatta ise doların hakimiyeti yüzde 78,4 ile çok daha baskın bir seviyeye ulaştı.

Çin'e yapılan ihracatta avro kullanımı yüzde 61 oldu. Yuan yüzde 23, dolar ise yüzde 15,1 pay aldı. Ancak Çin'den yapılan ithalatta faturaların yüzde 50,8'i dolar üzerinden kesilirken, avronun payı yüzde 31,1'de kaldı.

Öte yandan, Destatis, Ocak 2026 itibarıyla dış ticaret verilerinin fatura para birimine göre analiz edildiği yeni bir aylık raporlama sistemine geçildiğini duyurdu. Bu sayede küresel ticaret rotalarındaki kur değişimleri ve ödeme alışkanlıkları daha yakından takip edilebilecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.047,7200 Değişim 128,72 Son veri saati:
Düşük 12980,98 Yüksek 13109,7
Açılış
44,2899 Değişim 0,1327 Son veri saati:
Düşük 44,1772 Yüksek 44,3099
Açılış
51,1979 Değişim 0,2902 Son veri saati:
Düşük 51,1429 Yüksek 51,4331
Açılış
6.635,3690 Değişim 144,083 Son veri saati:
Düşük 6602,511 Yüksek 6746,594
Açılış
101,8134 Değişim 4,7645 Son veri saati:
Düşük 101,5046 Yüksek 106,2691
Açılış
BİST En Aktif Hisseler