ABD’den İran petrolüne geçici satış izni

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, denizde bekleyen İran petrolünün satışına sınırlı ve geçici olarak izin veren bir genel lisans yayımlandığını açıkladı. Bessent, açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Oluşturma Tarihi 22 Mart 2026 10:35

Bessent, İran'ı küresel terörizm açısından "yılanın başı" olarak tanımlarken, ABD Başkanı Donald Trump tarafından yürütülen "Destansı Öfke Operasyonu" ile bu mücadelenin beklenenden daha hızlı ilerlediğini ifade etti.

ABD yönetiminin, İran'ın küresel enerji altyapısına yönelik saldırılarına karşılık olarak enerji arzını artırmayı, piyasa dengesini korumayı ve küresel akışı güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Bessent, bu doğrultuda hem ekonomik hem de askeri gücün kullanılmaya devam edileceğini söyledi.

Yayımlanan genel lisans kapsamında, halihazırda denizde bulunan İran petrolünün satışına geçici olarak izin verildiğini aktaran Bessent, bu adımın sınırlı ve kısa vadeli olduğunu vurguladı.

İran petrolünün özellikle Çin tarafından düşük fiyatla depolandığına dikkat çeken Bessent, söz konusu arzın geçici olarak piyasaya sunulmasıyla yaklaşık 140 milyon varil petrolün hızla küresel pazara dahil edileceğini, bunun da enerji arzını artırarak piyasa üzerindeki baskıyı hafifleteceğini kaydetti.

Bessent, bu sürecin aynı zamanda İran'a karşı ekonomik bir araç olarak kullanılacağını belirterek, fiyatların düşük tutulması hedefiyle İran petrolünün değerlendirileceğini dile getirdi.

Verilen iznin yalnızca sevkiyat halinde olan petrolü kapsadığını vurgulayan Bessent, yeni üretim ya da yeni alımların bu kapsamda yer almadığını ifade etti.

İran'ın bu satışlardan elde edeceği geliri kullanmakta zorlanacağını savunan Bessent, ABD'nin İran'a yönelik finansal baskıyı ve uluslararası sisteme erişim kısıtlamalarını sürdürdüğünü belirtti.

Trump yönetiminin bugüne kadar küresel piyasaya yaklaşık 440 milyon varil ek petrol sunulmasına katkı sağladığını ifade eden Bessent, bu adımların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri kendi lehine kullanma kapasitesini azalttığını öne sürdü.

ABD'nin enerji politikalarının petrol ve doğal gaz üretimini rekor seviyelere taşıdığını, enerji güvenliğini artırdığını ve yakıt maliyetlerini düşürdüğünü dile getiren Bessent, kısa vadeli aksaklıkların uzun vadede ekonomik kazanç sağlayacağını söyledi.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yayımlanan lisansa göre, 20 Mart saat 00.01'den önce gemilere yüklenmiş İran menşeli petrol ve petrol ürünlerinin satışı, teslimi ve boşaltılmasına geçici olarak izin verildi. Söz konusu izin 19 Nisan saat 00.01'e kadar geçerli olacak.

