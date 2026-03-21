ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 artarak 414 oldu.

AA

Oluşturma Tarihi 21 Mart 2026 09:56

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 14-20 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 2 artarak 414 oldu.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 72 azaldı.

Perşembe gününü 108,65 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 112,19 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 94,74 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 95,55 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

