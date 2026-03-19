Ocak'ta LPG üretimi arttı: İthalat ve satışlar geriledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) 2026 yılı ocak ayına ilişkin LPG Piyasası Raporu, üretimdeki artışa rağmen ithalat, ihracat ve yurtiçi satışlarda düşüş yaşandığını ortaya koydu.

Oluşturma Tarihi 19 Mart 2026 14:01

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 2026 yılı ocak ayına ilişkin LPG Piyasası Raporuna göre, rafinerici lisansı sahiplerinin LPG üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,36 artarak 84 bin 649 tona yükseldi. Buna karşın ithalat yüzde 6,47 azalarak 246 bin 25 tona geriledi. İthalatta en yüksek payı Cezayir, ABD, Rusya, Norveç ve Kazakistan aldı.

İhracat cephesinde de benzer bir tablo görüldü. Ocak ayında LPG ihracatı yıllık bazda yüzde 17,57 düşüşle 53 bin 406 ton seviyesine indi. En fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Ukrayna, Estonya, Yunanistan, Suriye, Marshall Adaları ve Romanya öne çıktı.

Yurtiçi satışlar da daralma eğilimi gösterdi. Dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından ocakta toplam 292 bin 849 ton LPG satışı gerçekleştirildi. Bu dönemde tüplü LPG satışları yüzde 5,68 azalarak 43 bin 431 tona, otogaz satışları yüzde 7,79 düşerek 238 bin 870 tona geriledi. Dökme LPG satışları ise yüzde 1,02 artışla 10 bin 547 tona çıktı. Böylece toplam satışlar yıllık bazda yüzde 7,19 azalmış oldu.

Pazar dağılımında otogaz yüzde 81,57 ile en büyük payı alırken, tüplü LPG'nin payı yüzde 14,83, dökme LPG'nin payı ise yüzde 3,60 olarak hesaplandı.

Ayrıca aynı dönemde 3 bin 734 ton standardize LPG satışı gerçekleştirildi.

