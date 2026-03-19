Finans Ekonomi Fed'in faiz kararı sonrası altın ve gümüş fiyatları geriliyor

Fed'in faiz kararı sonrası altın ve gümüş fiyatları geriliyor

Küresel piyasalarda altın ve gümüş fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını sabit tutma kararı ve sıkı para politikası sinyallerinin ardından düştü.

Oluşturma Tarihi 19 Mart 2026 15:11

Bugün altının ons fiyatı Londra Metal Borsasında (LME) ilk işlemlerde bir önceki güne göre yaklaşık 135 dolar veya yüzde 3 kaybederek 4 bin 675 dolara indi.

Faiz indirimi umutlarının zayıflamasıyla dün altın ons fiyatında başlayan düşüş trendi, Fed'in kararı sonrası hız kazandı.

Dün politika faizini değiştirmeyen Fed, yılın geri kalanı için daha önce beklenen iki indirim yerine yalnızca tek bir faiz indirimi sinyali verdi.

Bu gelişmeyle birlikte altın fiyatları, ocak ayı sonunda ulaştığı yaklaşık 5 bin 600 dolarlık rekor seviyesinden hızla uzaklaşmaya başladı.

Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararı sonrası yaptığı açıklamada, yükselen enerji fiyatlarının kısa vadede enflasyonu yukarı çekeceğine dikkati çekti.

Enflasyonda kalıcı bir düşüş yaşanmadığı sürece faiz indirimi için bir neden olmadığını vurgulayan Powell'ın şahin tonlu açıklamaları, dolara olan talebi artırırken altın fiyatları üzerinde ek baskı oluşturdu.

ABD ve İsrail'in İran'a şubat ayı sonunda başlayan saldırılarıyla birlikte "güvenli liman" arayışındaki yatırımcıların dolara yönelmesi, değerli metaller üzerindeki baskıyı artırdı.

Altının dünya piyasalarında dolar cinsinden işlem görmesi nedeniyle doların değer kazanması söz konusu metali diğer para birimleri cinsinden daha pahalı hale getirerek talebi düşürüyor.

GÜMÜŞTE DE SERT DÜŞÜŞ

Altınla benzer bir grafik sergileyen gümüş fiyatları da bugün yaklaşık yüzde 7 değer kaybederek 70,4 dolara geriledi. Gümüşün de tıpkı altın gibi ocak sonunda gördüğü 121,65 dolarlık rekor seviyesinden her geçen gün daha da uzaklaşması dikkati çekiyor.

