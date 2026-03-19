İsviçre Merkez Bankası faizi sabit bıraktı: Enflasyon beklentisini yukarı çekti

İsviçre Merkez Bankası (SNB) açıklamasında, enflasyon görünümünün dikkatle izlendiği belirtilirken, Orta Doğu'daki gerilimin enerji fiyatlarını artırarak önümüzdeki dönemde tüketici fiyatlarını yukarı yönlü etkileyebileceği vurgulandı. Bu doğrultuda SNB, 2026 yılı enflasyon tahminini yüzde 0,3'ten yüzde 0,5'e yükseltti. Ekonomik büyüme beklentisi ise yaklaşık yüzde 1 seviyesinde korundu.

Küresel belirsizliklerin sürdüğü bir ortamda döviz piyasasına müdahale konusundaki kararlılığını yineleyen banka, İsviçre frangındaki hızlı değerlenmeye karşı hazırlıkların artırıldığını ifade etti. Güçlü frangın ithalat maliyetlerini düşürerek enflasyonu sınırladığı ancak ihracata dayalı ekonomi üzerinde baskı yarattığına dikkat çekildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası artan jeopolitik risklerle birlikte "güvenli liman" olarak görülen İsviçre frangı, avro karşısında son 11 yılın zirvesine çıktı.

SNB'nin kararı, küresel merkez bankalarının yoğun takviminde açıklandı. ABD Merkez Bankası (Fed), son toplantısında faiz oranını yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutarken, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın da benzer yönde adım atması bekleniyor.