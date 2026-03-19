Anasayfa Finans Ekonomi İngiltere'de işsizlik sabit kaldı: Ücret artışları yavaşladı

İngiltere'de işsizlik sabit kaldı: Ücret artışları yavaşladı

İngiltere’de işsizlik oranı, Kasım 2025-Ocak 2026 döneminde değişim göstermeyerek yüzde 5,2 seviyesinde kaldı.

Oluşturma Tarihi 19 Mart 2026 14:15

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) açıkladığı verilere göre, işsizlik oranı bir önceki üç aylık dönemde olduğu gibi aynı düzeyde gerçekleşti ve iş gücü piyasasında belirgin bir hareketlilik yaşanmadı.

Öte yandan maaş artışlarında dikkat çekici bir yavaşlama görüldü. Bu dönemde çalışanların ikramiye hariç ücretleri yüzde 3,8, ikramiyeler dahil toplam kazançları ise yüzde 3,9 oranında arttı.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, iş gücü piyasası koşullarında önemli bir değişiklik yaşanmadığını belirtirken, ücret artış hızının son beş yılı aşkın süredir görülen en düşük seviyeye gerilediğine işaret etti.

