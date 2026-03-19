CANLI BORSA
Rusya'dan kritik açıklama: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz

Rusya Enerji Bakanlığı Petrol ve Gaz Tesisleri Departmanı Direktörü Anton Rubtsov, fiyatların yükselmesi durumunda Rusya'nın benzin ihracatına hızlıca yasak getirebileceğini söyledi.

AA

Oluşturma Tarihi 19 Mart 2026 15:13

Rusya Enerji Bakanlığı Petrol ve Gaz Tesisleri Departmanı Direktörü Anton Rubtsov, başkent Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte konuştu.

Rusya'nın akaryakıt konusunda iç piyasada dengeli durumda olduğuna işaret eden Rubtsov, "Akaryakıt ihracatı iç pazarda arz sorunu yaratabilir. Bu nedenle, dengede bir sorun çıkarsa, hızlı bir şekilde yasak kararı alınabilir." dedi.

Rusya'da halihazırda benzin, dizel ve bazı diğer yakıt türlerine kısmi ihracat yasağı uygulanırken, petrol ürünleri üreticileri kısıtlamalardan muaf tutuluyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile İran'ın misillemeleri sonucu küresel ticarette önemli geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda trafiğin aksaması ve arz sıkıntısı endişeleriyle enerji fiyatlarında yükseliş yaşanıyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.047,7200 Değişim 128,72 Son veri saati:
Düşük 12980,98 Yüksek 13109,7
Açılış
44,3274 Değişim 0,1243 Son veri saati:
Düşük 44,2092 Yüksek 44,3335
Açılış
50,8569 Değişim 0,2451 Son veri saati:
Düşük 50,6871 Yüksek 50,9322
Açılış
6.636,7720 Değişim 306,854 Son veri saati:
Düşük 6628,143 Yüksek 6934,997
Açılış
100,5123 Değişim 9,5467 Son veri saati:
Düşük 99,7865 Yüksek 109,3332
Açılış
BİST En Aktif Hisseler