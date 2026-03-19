CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi İtalya'da hükümet akaryakıt fiyatlarında geçici vergi indirimine gitti

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, Orta Doğu'daki kriz sebebiyle artan akaryakıt fiyatlarını düşürmek için geçici tedbir alarak yakıt vergilerinde farklı oranlarda indirime gitti.

AA

Oluşturma Tarihi 19 Mart 2026 13:12

Meloni başkanlığında dün akşam toplanan Bakanlar Kurulu, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın da misillemeleriyle devam eden Orta Doğu'daki krizin etkileriyle mücadele için ülkede bir süredir tartışma konusu olan artan akaryakıt fiyatlarına müdahale etme kararı aldı.

Bakanlar Kurulunun ardından yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren 20 gün süreyle dizel, benzin ve LPG üzerindeki vergilerde indirim uygulanacağı belirtilerek dizel ve benzin için litre başına 25 sent, LPG için ise kilogram başına 12 sent fiyat indirimi uygulanacağı bildirildi.

Hükümetin, spekülasyonu önlemeye ve mücadele etmeye yönelik önlemler de öngördüğü kaydedildi.

Yakıt vergilerindeki indirim bugün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Başbakan Meloni, sosyal medya mecralarındaki hesaplarından paylaştığı video mesajında, "Bu açık ve acil bir amacı olan bir önlem paketidir. Hepimizin mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için çalıştığı bir kriz bu. Vatandaşlara göndermek istediğimiz mesaj ise basit. Olanlar hakkında spekülasyonu önlemek ve krizin sonuçlarının bu ülkenin ailelerini ve işletmelerini etkilemesini engellemek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, muhalefetteki sol partiler ise hükümeti, bu adımı atmakta geç kaldığı gerekçesiyle eleştirdi.

Muhalefet partileri, ayrıca ülkede hafta sonu yapılacak hükümetin getirdiği yargı reformuna yönelik referanduma dikkati çekerek, akaryakıt indiriminin oylamadan birkaç gün önce yapılmasının "seçim yatırımı" olduğu görüşünü dile getirdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.047,7200 Değişim 128,72 Son veri saati:
Düşük 12980,98 Yüksek 13109,7
Açılış
44,3224 Değişim 0,1243 Son veri saati:
Düşük 44,2092 Yüksek 44,3335
Açılış
50,8562 Değişim 0,2451 Son veri saati:
Düşük 50,6871 Yüksek 50,9322
Açılış
6.710,3610 Değişim 256,037 Son veri saati:
Düşük 6678,96 Yüksek 6934,997
Açılış
102,4355 Değişim 9,5467 Son veri saati:
Düşük 99,7865 Yüksek 109,3332
Açılış
BİST En Aktif Hisseler