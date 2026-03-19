İtalya'da hükümet akaryakıt fiyatlarında geçici vergi indirimine gitti

Meloni başkanlığında dün akşam toplanan Bakanlar Kurulu, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmasıyla başlayan ve İran'ın da misillemeleriyle devam eden Orta Doğu'daki krizin etkileriyle mücadele için ülkede bir süredir tartışma konusu olan artan akaryakıt fiyatlarına müdahale etme kararı aldı.

Bakanlar Kurulunun ardından yapılan yazılı açıklamada, bugünden itibaren 20 gün süreyle dizel, benzin ve LPG üzerindeki vergilerde indirim uygulanacağı belirtilerek dizel ve benzin için litre başına 25 sent, LPG için ise kilogram başına 12 sent fiyat indirimi uygulanacağı bildirildi.

Hükümetin, spekülasyonu önlemeye ve mücadele etmeye yönelik önlemler de öngördüğü kaydedildi.

Yakıt vergilerindeki indirim bugün resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Başbakan Meloni, sosyal medya mecralarındaki hesaplarından paylaştığı video mesajında, "Bu açık ve acil bir amacı olan bir önlem paketidir. Hepimizin mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için çalıştığı bir kriz bu. Vatandaşlara göndermek istediğimiz mesaj ise basit. Olanlar hakkında spekülasyonu önlemek ve krizin sonuçlarının bu ülkenin ailelerini ve işletmelerini etkilemesini engellemek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, muhalefetteki sol partiler ise hükümeti, bu adımı atmakta geç kaldığı gerekçesiyle eleştirdi.

Muhalefet partileri, ayrıca ülkede hafta sonu yapılacak hükümetin getirdiği yargı reformuna yönelik referanduma dikkati çekerek, akaryakıt indiriminin oylamadan birkaç gün önce yapılmasının "seçim yatırımı" olduğu görüşünü dile getirdi.