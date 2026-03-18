Elektrikli araçlar petrol tüketimini azalttı

Küresel elektrikli araç filosunun geçen yıl günlük 1,7 milyon varil petrol tüketimini önlediği hesaplandı. Küresel elektrikli araç filosunun geçen yıl önlediği petrol tüketimi, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan yaptığı petrol ihracatının yüzde 70'ine karşılık geliyor.

Oluşturma Tarihi 18 Mart 2026 11:06

Londra merkezli uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember'in son analizine göre, elektrikli araçlar ülkelere enerji ithalat faturalarını azaltmak için önemli bir fırsat sunuyor.

Dünyada 39 ülkede elektrikli araçların satışlardaki payı 2019'da yüzde 4 seviyesindeyken 2025'te yüzde 10'un üzerine çıktı.

Geçen yıl bu oran Vietnam'da yüzde 38, Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 26, Tayland'da yüzde 21, Endonezya'da yüzde 15 olurken, ABD'de yüzde 10, Brezilya'da yüzde 9, Hindistan'da yüzde 4 ve Japonya'da yüzde 3 seviyesinde gerçekleşti.

Çin'de ise elektrikli araçların toplam araç satışlarındaki payı geçen yıl ilk kez yüzde 50'yi aştı.

Böylece, küresel elektrikli araç filosu geçen yıl günlük 1,7 milyon varil petrol tüketiminin önüne geçti.

Bu miktar, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan ihraç ettiği günlük 2,4 milyon varil petrolün yaklaşık yüzde 70'ine karşılık geliyor. Dünyanın günlük petrol tüketimi ise 104 milyon varil seviyesinde bulunuyor.

PETROLDE VARİL BAŞI HER 10 DOLAR ARTIŞ İTHALAT FATURASINI YILLIK 160 MİLYAR DOLAR ARTIRIYOR

Elektrikli araçların yaygınlaşmasına bağlı olarak azalan petrol tüketimi, özellikle ithalatçı ülkelerin faturalarını azaltıyor.

Petrolün varil fiyatı ortalama 80 dolar olarak alındığında, Çin'in elektrikli araç filosunun ithalat faturasını yıllık 28 milyar dolar, AB'nin 8 milyar dolar ve Hindistan'ın 600 milyon dolar azaltacağı hesaplanıyor.

Ember'in analizine göre, petrol fiyatında varil başı her 10 dolar artış küresel ithalat faturasını yıllık 160 milyar dolar artırıyor.

Ulaşımda kullanılan ithal petrolün elektrikli araçlarla değiştirilmesi, küresel fosil yakıt ithalatını üçte bir oranında azaltabilir ve yılda yaklaşık 600 milyar dolar tasarruf sağlayabilir.

Özellikle son haftalarda Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle petrol tedariki için stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nda ticaretin durma noktasına gelmesi, fiyatlarda sert artışlara yol açtı. Bu artışlardan en fazla etkilenen bölgelerin başında Asya geliyor. Asya ülkeleri petrol ihtiyacının yüzde 40'ını Hürmüz Boğazı üzerinden karşılıyor.

DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 79'U PETROL İTHAL EDEN ÜLKELERDE YAŞIYOR

Ember'de Kıdemli Yönetici Daan Walter, analize ilişkin değerlendirmesinde, dünya nüfusunun yüzde 79'unun petrol ithal eden ülkelerde yaşadığını belirterek, "Ama ABD deneyimi de gösteriyor ki petrolü üretmek ekonomileri küresel fiyat şoklarından korumuyor. Bu şoklara karşı şu anda dünyanın 1970'lerdeki petrol krizinden farklı olarak daha iyi bir alternatifi var. Elektrikli araçlar giderek benzinli araçlarla maliyet açısından rekabet edebilir hale geliyor. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma, kendilerini gelecekteki şoklardan korumak isteyen ülkeler için elektrikli araçları akılcı bir seçenek haline getiriyor." ifadesini kullandı.

Walter, özellikle Asya'daki gelişmekte olan ülkelerde hızlı elektrikli araç yayılımının şimdiden petrol talebindeki artış hızını yavaşlattığını kaydetti.

IATA Raporu: Küresel hava yolu talebi 2050’ye kadar iki katından fazla artacak IATA Raporu: Küresel hava yolu talebi 2050’ye kadar iki katından fazla artacak 17 Mart 2026 14:28
JPMorgan’dan BoE tahmininde değişiklik: 2026’da faiz indirimi beklentisi kaldırıldı JPMorgan’dan BoE tahmininde değişiklik: 2026’da faiz indirimi beklentisi kaldırıldı 17 Mart 2026 14:16
Almanya’da yatırımcı güveni geriledi: Beklentilerin çok altında! Almanya’da yatırımcı güveni geriledi: Beklentilerin çok altında! 17 Mart 2026 14:14
BofA Anketi: Jeopolitik riskler ve kredi kaygıları yatırımcı güvenini zayıflattı BofA Anketi: Jeopolitik riskler ve kredi kaygıları yatırımcı güvenini zayıflattı 17 Mart 2026 14:11
Hürmüz krizi petrol tahminlerini yukarı çekti: Standard Chartered’dan 2026 revizyonu Hürmüz krizi petrol tahminlerini yukarı çekti: Standard Chartered’dan 2026 revizyonu 17 Mart 2026 14:09
Çin’de elektrik tüketimi arttı Çin'de elektrik tüketimi arttı 17 Mart 2026 13:51
Japonya Merkez Bankası’ndan müdahale sinyali Japonya Merkez Bankası'ndan müdahale sinyali 17 Mart 2026 13:47
Avrupa’da doğal gaz fiyatları artıyor: 2026 tahminleri önceki beklentilerin yüzde 40 üzerinde! Avrupa'da doğal gaz fiyatları artıyor: 2026 tahminleri önceki beklentilerin yüzde 40 üzerinde! 17 Mart 2026 12:28
Almanya’da 500 milyar avroluk fon krizi! Almanya'da 500 milyar avroluk fon krizi! 17 Mart 2026 12:20
Kripto paralarda ralli sürecek mi? Citi, Bitcoin ve Ether için hedef fiyatı değiştirdi Kripto paralarda ralli sürecek mi? Citi, Bitcoin ve Ether için hedef fiyatı değiştirdi 17 Mart 2026 12:18
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 17 Mart 2026 12:17
Kahve fiyatlarında yüzde 40’lık düşüş! Brezilya rekor hasat ve talep daralması etkili oldu Kahve fiyatlarında yüzde 40’lık düşüş! Brezilya rekor hasat ve talep daralması etkili oldu 17 Mart 2026 12:16
