İsviçre Merkez Bankası faizleri sabit bırakacak

ABD-İran çatışması nedeniyle EUR/CHF kurunun son zamanlarda 0,90'a düşmesinin ardından, merkez bankasının döviz piyasasına olası müdahale sinyalleri üzerinde durulacak.

Enflasyonun aylardır yüzde 0 seviyesinde seyrettiği İsviçre'de merkez bankasının faizleri yüzde 0'da sabit bırakması bekleniyor. SNB Başkanı Schlegel, birkaç aylık deflasyonun bile faiz oranlarını daha da düşürmeleri için yeterli olmayacağını sözlerine ekledi.

Küresel piyasalarda yükselen enerji fiyatlarına bağlı olarak ülkede enflasyonun yukarı çıkabileceği endişelerini artırdı. Merkez bankasının odak noktasının Frank güçlü seyri olacağı ifade edildi.