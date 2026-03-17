Almanya'da yatırımcı güveni geriledi: Beklentilerin çok altında!

Almanya’da yatırımcıların ekonomik görünüme dair iyimserliği, tahminlerin çok ötesinde bir düşüş kaydetti. ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmanın, Avrupa’nın en büyük ekonomisinin güçlü bir toparlanma sürecine gireceği yönündeki beklentileri zayıflattığı ifade ediliyor.

Oluşturma Tarihi 17 Mart 2026 14:14

ZEW Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, beklentiler endeksi Şubat ayındaki 58,3 seviyesinden Mart'ta -0,5'e geriledi. Ekonomistler 39,2 seviyesini öngörüyordu. -0,5 değeri, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl Nisan ayında gümrük tarifelerini ilk kez duyurduğu dönemden bu yana en düşük seviye olarak kaydedildi.

Buna karşılık, cari koşullar endeksi beklenmedik şekilde iyileşme gösterdi.

ZEW Başkanı Achim Wambach, Orta Doğu'daki gerilimin enerji fiyatlarını yukarı çektiğini ve enflasyon baskısını artırdığını belirtti. Wambach, bu durumun Almanya'da yeni oluşmaya başlayan ekonomik toparlanmanın yavaşlama riskini artırdığını, etkilerin ise çatışmanın süresi ve şiddetine bağlı olacağını vurguladı.

Söz konusu veriler, Avrupa Merkez Bankası'nın iki gün sürecek faiz toplantısı öncesinde açıklandı. Banka yetkililerinin toplantıda İran kaynaklı gelişmelerin Euro Bölgesi büyümesi ve enflasyonu üzerindeki etkilerini değerlendirmesi bekleniyor.

Öte yandan, savaş öncesinde Almanya ekonomisi yıla zayıf bir başlangıç yapmıştı. Sanayi üretimi, fabrika siparişleri, ihracat ve perakende satış verileri beklentilerin altında kalmıştı. Ancak Şubat ayında yayımlanan iş dünyası anketleri, imalat sektörünün 2022'den bu yana ilk kez büyüme sinyali verdiğini ortaya koyarak kısmi bir toparlanmaya işaret etmişti.

