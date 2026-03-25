Fed yetkilileri uyardı: Faiz indirimleri öncesi enflasyondaki baskılar azalmalı

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, PBS News Hour'a yaptığı açıklamada, enerji altyapısında olası hasarlar ve Basra Körfezi kaynaklı tedarik değişikliklerinin, çatışma sona erse bile petrol ve enerji fiyatlarını etkilemeye devam edeceğini vurguladı.

Goolsbee, faiz indirimleri için enflasyonda sürdürülebilir bir düşüşün görülmesi gerektiğini ifade ederken, Fed Guvernörü Michael Barr da politika faizinin bir süre sabit tutulması gerektiğini söyledi. Barr, gümrük vergilerinin etkisinin yıl sonuna doğru azalmasını beklediklerini, ancak işgücü piyasası istikrarı sağlanmadan faiz indirimine gidilmeyeceğini belirtti.

Barr, geçen haftaki Fed toplantısında gösterge politika faizinin sabit tutulmasını desteklediğini ve Orta Doğu'daki gelişmelerin ekonomiye ek riskler yarattığını ekledi. Yüksek petrol fiyatlarının özellikle düşük ve orta gelirli aileler üzerinde zorluk oluşturabileceğini vurgulayan Barr, faizlerin bir süre değişmeden kalması gerektiğini ifade etti.