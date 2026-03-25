ABD’de Ekonomik Yavaşlama

Orta Doğu’daki gerilim ve artan maliyetler ABD'deki ekonomik ivmeyi zayıflattı

Oluşturma Tarihi 25 Mart 2026 09:13

Orta Doğu'daki çatışmaların enerji fiyatları ve üretim girdileri üzerindeki baskıyı artırması, ABD'de ekonomik faaliyetlerin mart ayında yavaşlamasına neden oldu. Bu gelişmeyle birlikte ticari aktivite son 11 ayın en düşük seviyesine indi.

S&P Global tarafından açıklanan mart ayı öncü bileşik PMI verisi, 0,5 puanlık düşüşle 51,4 seviyesine geriledi. Bu veri, hem nisan ayından bu yana en düşük düzeye işaret etti hem de 51,9 seviyesindeki piyasa beklentisinin altında kaldı.

MALİYET BASKISI YENİDEN YÜKSELİŞTE

Firmaların ödediği fiyatları gösteren endeks, 3 puanın üzerinde artış kaydederek mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum, maliyet baskılarının yeniden hız kazandığını ortaya koydu.

HİZMET ZAYIFLADI, İMALAT DİRENÇ GÖSTERDİ

Mart ayında hizmet sektörü beklentilerin altında kalırken, imalat sanayi tahminleri aşan bir performans sergiledi. Böylece iki ana sektör arasında farklı bir görünüm ortaya çıktı.

TALEP DÜŞÜYOR, BELİRSİZLİK ARTIYOR

S&P Global Market Intelligence Baş Ekonomisti Chris Williamson, şirketlerin artan belirsizlik ve yaşam maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle talepte zayıflama bildirdiğini aktardı.

Williamson, özellikle seyahat, ulaşım ve turizm alanlarında yaşanan aksaklıkların; yüksek faiz oranları, enerji fiyatlarındaki artış ve tedarik zincirindeki gecikmelerle birleşerek ekonomik görünümü daha karmaşık hale getirdiğini ifade etti.

