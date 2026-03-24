ABD inşaat harcamalarında düşüş! Özel sektör harcamaları geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, mevsim etkisinden arındırılmış inşaat harcamaları ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 azalarak 2 trilyon 190 milyar dolar seviyesine geriledi.

Ekonomistler, aynı dönemde harcamaların yüzde 0,1 artmasını öngörüyordu. Aralık ayında ise harcamalar yüzde 0,8 artışla 2 trilyon 197 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Sektörel dağılıma bakıldığında, kamu inşaat harcamaları ocakta yüzde 0,6 artarken, özel sektör harcamaları yüzde 0,6 oranında geriledi. Yıllık bazda ise inşaat harcamaları yüzde 1 artış kaydetti.