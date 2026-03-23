ECB: Orta Doğu krizi Euro Bölgesi’nin ekonomisini etkileyecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB'nin enerji piyasasıyla ilgili varsayımlarını paylaşarak, baz senaryoda enerji fiyatlarının 2026'nın ikinci çeyreğinde zirveye ulaşacağını, ardından petrol ve gaz fiyatlarında keskin bir düşüş görüleceğini ifade etti. Olumsuz senaryoda krizin 2026'nın üçüncü çeyreğine kadar devam edeceğini, en ağır senaryoda ise normalleşmenin gelecek yılın başına kadar süreceğini ve fiyatların genel olarak yüksek seviyelerde kalacağını söyledi.

Euro Bölgesi'nde resesyon beklemediklerini belirten de Guindos, en ağır senaryolarda dahi pozitif büyüme öngördüklerini aktardı. Faiz kararlarının veri odaklı olacağını ifade eden Guindos, Nisan'daki Yönetim Konseyi toplantısında çatışmayla ilgili daha fazla veri elde edeceklerini ve kararlarını o noktada vereceklerini söyledi.

İspanya ve İtalya maliye bakanlarının kriz döneminde harcama esnekliğinin artırılması çağrısına değinen de Guindos, bunun Avrupa Komisyonu'nun yetki alanına girdiğini, mevcut mali kuralların yürürlükte olduğunu ve Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını GSYH'nin yüzde 2'sinden yüzde 3,5'ine çıkarmayı taahhüt ettiğini hatırlattı. Hükümetlerin mali önlemler alması durumunda, bunların geçici olmasını ve özellikle yüksek enerji fiyatlarından etkilenen kırılgan grupları hedeflemesini önerdi.

Dijital euro projesiyle ilgili olarak, bunun bir seçenek olduğunu, nakitin yerine geçmediğini ve özel sektörün girişimlerini engellemediğini belirtti. Avrupa'nın ödeme yöntemlerinde ABD'li kredi kartı şirketlerine bağımlı olduğunu ifade eden de Guindos, stratejik özerkliği artırmak için dijital euro uygulamasının hızlandırılmasının önemini vurguladı.

İspanya ekonomisine dair değerlendirmelerde de bulunan de Guindos, ülkenin son on yılda daha rekabetçi hâle geldiğini, bankacılık sektörünün sermaye ve likidite açısından güçlü olduğunu söyledi. ECB'nin tahminlerine göre, nüfus artışı İspanya'daki GSYH büyümesinin yarısından fazlasını oluşturuyor, ülke ayrıca 55 milyar avronun üzerinde geri ödemesiz Next Generation EU fonu aldı ve turizm büyümeye katkı sağlıyor. Güçlü nüfus artışının kiralık konut talebini artırdığını belirten de Guindos, kiralık piyasasını desteklemek için düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerektiğini ekledi.