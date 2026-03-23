İsrail'den uçuş faaliyetlerini kısıtlama kararı

İsrail, İran'ın ülkenin güneyindeki Arad ve Dimona bölgelerine yönelik misillemelerinin ardından Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan yapılan uçuşlara sınırlama getirdi.

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, güvenlik yetkililerinin tavsiyesi doğrultusunda Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçuş faaliyetlerinin kısıtlandığını açıkladı. Bakan Regev, bugün yerel saatle 17.00'den itibaren saatte iki uçak yerine sadece bir uçağın iniş ve kalkış yapabileceğini, uçak başına yolcu kapasitesinin ise 120'den 50'ye düşürüldüğünü duyurdu.