UBS'den kritik uyarı: Enerji fiyatları yüksek seyretmeye devam edebilir

UBS Group CEO'su Sergio Ermotti, enerji fiyatlarının öngörülebilir gelecekte yüksek seyrini sürdüreceğini ve bunun tedarik zincirleri üzerinde enflasyonist baskı yaratacağını belirtti.

Bankanın müşterilerinin, savaş nedeniyle varlık dağılımında henüz büyük değişiklikler yapmadığını ifade eden Ermotti, krizin tam boyutunun anlaşılmasının zaman alacağını vurguladı. Müşterilerin genel olarak sakinliğini koruduğunu ancak ekonomik baskının piyasalar üzerinde etkili olmaya başlayacağını ekledi. Ermotti, yatırımcıların yıl başından itibaren portföylerini çeşitlendirmeye başladığını ve yapay zekâ yatırımlarından daha dengeli portföylere geçişin son gelişmeler ışığında doğru bir adım olduğunu belirtti.

Devam eden kriz ortamında UBS'in bazı yatırımları taktiksel olarak yavaşlatabileceğini söyleyen Ermotti, operasyonların acil durum planlamaları sayesinde yönetilebilir olduğunu da sözlerine ekledi.