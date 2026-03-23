ECB için faiz beklentileri yükseldi: Küresel bankalardan 2026 senaryoları...

Goldman Sachs, daha önce 2026 için faiz değişikliği öngörmezken, güncel projeksiyonunda Nisan ve Haziran aylarında iki ayrı 25 baz puanlık artış beklediğini açıkladı. Benzer şekilde J.P. Morgan ve Barclays de faiz artırımı senaryolarını destekleyen tahminler paylaşmıştı.

Buna karşılık Morgan Stanley daha farklı bir tablo çiziyor. Banka, ECB'nin 2026 yılında Haziran ve Eylül aylarında toplamda 50 baz puanlık artış yapacağını, ancak bu sıkılaşmanın 2027'de kademeli olarak geri alınacağını öngörüyor. Ayrıca, 10 yıllık Alman tahvil getirilerinin 2026 sonunda %2,80 seviyesine yükselip 2027 sonunda %2,70'e gerilemesi bekleniyor.

ECB ise son toplantısında faizleri sabit tutarken, yükselen enerji fiyatlarının enflasyon ve büyüme üzerindeki etkilerini dikkatle izlediğini ve gerektiğinde müdahaleye hazır olduğunu vurguladı.

Para piyasalarında ise mevcut fiyatlamalar, yıl içinde üç faiz artışı ihtimaline işaret ediyor. Jeopolitik risklerdeki artışın, önümüzdeki dönemde para politikası kararları üzerinde belirleyici rol oynaması bekleniyor.