Anasayfa Finans Ekonomi ECB için faiz beklentileri yükseldi: Küresel bankalardan 2026 senaryoları...

ECB için faiz beklentileri yükseldi: Küresel bankalardan 2026 senaryoları...

Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin sürmesi ve stagflasyon ihtimaline yönelik artan kaygılar, küresel finans kuruluşlarının Avrupa Merkez Bankası (ECB) için faiz beklentilerini yukarı yönlü revize etmesine neden oldu. Önde gelen Wall Street bankaları, para politikasının seyrine ilişkin tahminlerini yeniden şekillendiriyor.

Oluşturma Tarihi 23 Mart 2026 11:40

Goldman Sachs, daha önce 2026 için faiz değişikliği öngörmezken, güncel projeksiyonunda Nisan ve Haziran aylarında iki ayrı 25 baz puanlık artış beklediğini açıkladı. Benzer şekilde J.P. Morgan ve Barclays de faiz artırımı senaryolarını destekleyen tahminler paylaşmıştı.

Buna karşılık Morgan Stanley daha farklı bir tablo çiziyor. Banka, ECB'nin 2026 yılında Haziran ve Eylül aylarında toplamda 50 baz puanlık artış yapacağını, ancak bu sıkılaşmanın 2027'de kademeli olarak geri alınacağını öngörüyor. Ayrıca, 10 yıllık Alman tahvil getirilerinin 2026 sonunda %2,80 seviyesine yükselip 2027 sonunda %2,70'e gerilemesi bekleniyor.

ECB ise son toplantısında faizleri sabit tutarken, yükselen enerji fiyatlarının enflasyon ve büyüme üzerindeki etkilerini dikkatle izlediğini ve gerektiğinde müdahaleye hazır olduğunu vurguladı.

Para piyasalarında ise mevcut fiyatlamalar, yıl içinde üç faiz artışı ihtimaline işaret ediyor. Jeopolitik risklerdeki artışın, önümüzdeki dönemde para politikası kararları üzerinde belirleyici rol oynaması bekleniyor.

İngiltere’de plastik banknot devrimi: Sahte para ve ‘yenilen para’ vakaları rekor düşüşte! İngiltere’de plastik banknot devrimi: Sahte para ve ‘yenilen para’ vakaları rekor düşüşte! 22 Mart 2026 13:45
İngiltere’de Para yeme vakaları neredeyse bitti İngiltere’de “Para yeme” vakaları neredeyse bitti 22 Mart 2026 12:25
ABD’li senatörden kripto para tasarısı: Dijital varlıklara kamu kurtarma desteği yasaklanıyor ABD’li senatörden kripto para tasarısı: Dijital varlıklara kamu kurtarma desteği yasaklanıyor 22 Mart 2026 10:42
ABD’den İran petrolüne geçici satış izni ABD’den İran petrolüne geçici satış izni 22 Mart 2026 10:35
Küba’da ülke genelinde elektrik kesintisi yaşanıyor Küba'da ülke genelinde elektrik kesintisi yaşanıyor 22 Mart 2026 10:21
Trump’ın İran açıklamaları kripto piyasalarını sarsıyor: Bitcoin 3 haftanın dibine geriledi! Trump’ın İran açıklamaları kripto piyasalarını sarsıyor: Bitcoin 3 haftanın dibine geriledi! 22 Mart 2026 10:18
Tahvil faizleri zirvede! Enerji şoku ve jeopolitik gerilim etkili oluyor Tahvil faizleri zirvede! Enerji şoku ve jeopolitik gerilim etkili oluyor 21 Mart 2026 16:05
Havayolu şirketleri küçülmeye gidiyor Havayolu şirketleri küçülmeye gidiyor 21 Mart 2026 10:11
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı 21 Mart 2026 09:56
Avrupa’da enflasyon endişesi artıyor! Borsa sert düştü, tahvil faizleri zirveye çıktı Avrupa'da enflasyon endişesi artıyor! Borsa sert düştü, tahvil faizleri zirveye çıktı 21 Mart 2026 09:24
Kremlin’den dikkat çeken açıklama: AB, enerji konusunda kendi ayağına sıkıyor Kremlin'den dikkat çeken açıklama: AB, enerji konusunda kendi ayağına sıkıyor 20 Mart 2026 14:55
Küresel enflasyon alarmı: Orta Doğu gerilimi enerji fiyatlarını ve ekonomiyi sarsıyor Küresel enflasyon alarmı: Orta Doğu gerilimi enerji fiyatlarını ve ekonomiyi sarsıyor 20 Mart 2026 14:53
