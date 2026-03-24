Bakır fiyatları Orta Doğu çatışmasıyla düşüşte! Çin talebi kaybı sınırlıyor

Bakır fiyatları Orta Doğu çatışmasıyla düşüşte! Çin talebi kaybı sınırlıyor

Bakır fiyatları, Orta Doğu’daki savaşın tetiklediği küresel büyüme ve enflasyon endişeleriyle gerilemeye devam ediyor.

Oluşturma Tarihi 24 Mart 2026 09:24

Bakır fiyatları, Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği küresel büyüme ve enflasyon endişeleriyle düşüşünü sürdürüyor. ABD ve müttefiklerinin çatışmaya dahil olabileceğine dair haberler de maliyetlerdeki düşüşü sınırlayan beklentileri zayıflatıyor.

Londra Metal Borsası verilerine göre, bakır bu ay yaklaşık yüzde 10 değer kaybetti. Ancak düşük fiyatlar Çin'den gelen talebi artırırken, stoklardaki gerileme kayıpların sınırlanmasına katkı sağladı.

Analistler, bakırın enerji dönüşümündeki kritik rolü nedeniyle düşüşlerin sınırlı kalabileceğine dikkat çekiyor. Şanghay piyasasında bakır, TSİ 06:04 itibarıyla yüzde 1,1 düşüşle ton başına 12.026,50 dolardan işlem gördü. Nikel ve kalay fiyatları düşerken, alüminyum yatay seyretti.

