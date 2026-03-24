Japonya’da çekirdek enflasyon beklentilerin altında: BoJ faiz kararı için belirsizlik sürüyor

Japonya'da şubat ayına ilişkin çekirdek enflasyon verisi piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Enerji sübvansiyonlarının etkisiyle manşet enflasyonda da yavaşlama dikkat çekti.

Buna karşın, hizmet sektöründeki fiyat artışları ve ücretlerdeki yükselişten kaynaklanan enflasyonist baskıların kalıcılığını koruması, Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) faiz artırımı takvimine ilişkin belirsizliklerin devam etmesine neden oluyor.

Genel görünümde enflasyonda kısa vadeli bir yavaşlama gözlense de, temel fiyat dinamiklerinin güçlü kalması, para politikasında atılacak adımların zamanlamasına dair soru işaretlerini canlı tutuyor.