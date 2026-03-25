UBS uyardı: Asya borsalarında en kritik işlem saatleri açılış dakikaları

Artan petrol fiyatları ve Orta Doğu’daki jeopolitik gerilim, Asya piyasalarında işlem alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştirdi. UBS tarafından yapılan analiz, volatilitenin günün en yoğun şekilde açılış seansında yaşandığını ortaya koydu.

Oluşturma Tarihi 25 Mart 2026 09:19

UBS'in elektronik işlem birimi mart ayının ilk haftasında Asya'daki altı büyük borsayı inceleyerek dikkat çekici sonuçlara ulaştı. Buna göre işlem hacimleri günün ilk dakikalarında keskin şekilde yükselirken, ilerleyen saatlerde yeniden normal seviyelere dönüyor.

Veriler, özellikle Güney Kore'deki Kospi 200 Endeksi açılışında işlem hacminin son altı aylık ortalamanın 2,2 katına kadar çıktığını gösterdi. Ancak bu yoğunluk kısa sürede belirgin şekilde azalıyor. Bu nedenle UBS, yatırımcılara işlemlerini günün ilk 5 dakikasında gerçekleştirmelerini, günün ilerleyen saatlerinde ise yeni pozisyon almaktan kaçınmalarını öneriyor.

Benzer eğilim Japonya'da da görülüyor. Nikkei 225 için en verimli işlem aralığının açılış sonrası ilk 10-15 dakika olduğu belirtilirken, Avustralya piyasalarında bu sürenin 15-25 dakika arasında değiştiği ifade ediliyor. Çin hisse senetlerinde ise 09.25-09.40 saatleri kritik zaman dilimi olarak öne çıkıyor.

UBS değerlendirmesine göre, 28 Şubat'ta başlayan Orta Doğu kaynaklı gerilim sonrası piyasalarda fiyatlamalar giderek daha fazla haber akışına bağlı hale geldi. Gün içinde sert yön değişimlerinin arttığına dikkat çekilirken, yatırımcı davranışlarının jeopolitik gelişmelere ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı daha hassas olduğu vurgulandı.

Bitcoin 70 bin doların üzerinde ama risk sürüyor Bitcoin 70 bin doların üzerinde ama risk sürüyor 24 Mart 2026 11:09
ABD doğal gaz fiyatları stok yüksekliğine rağmen yeniden yükselişe geçti ABD doğal gaz fiyatları stok yüksekliğine rağmen yeniden yükselişe geçti 24 Mart 2026 10:37
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 24 Mart 2026 10:02
Japonya, ikinci kez petrol rezervlerini kullanıma açıyor Japonya, ikinci kez petrol rezervlerini kullanıma açıyor 24 Mart 2026 09:57
BlackRock piyasa zamanlamasına karşı uyardı BlackRock piyasa zamanlamasına karşı uyardı 24 Mart 2026 09:43
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 24 Mart 2026 09:31
Bakır fiyatları Orta Doğu çatışmasıyla düşüşte! Çin talebi kaybı sınırlıyor Bakır fiyatları Orta Doğu çatışmasıyla düşüşte! Çin talebi kaybı sınırlıyor 24 Mart 2026 09:24
ABD inşaat harcamalarında düşüş! Özel sektör harcamaları geriledi ABD inşaat harcamalarında düşüş! Özel sektör harcamaları geriledi 24 Mart 2026 09:22
Demir cevheri fiyatları arz ve talep dengesiyle yükseldi: Karlılık artışı sınırlıyor Demir cevheri fiyatları arz ve talep dengesiyle yükseldi: Karlılık artışı sınırlıyor 24 Mart 2026 09:19
Japonya’da çekirdek enflasyon beklentilerin altında: BoJ faiz kararı için belirsizlik sürüyor Japonya’da çekirdek enflasyon beklentilerin altında: BoJ faiz kararı için belirsizlik sürüyor 24 Mart 2026 09:16
Deutsche Bank’tan ECB tahmininde şahin revizyon: Faiz artışı beklentisi güçlendi Deutsche Bank’tan ECB tahmininde şahin revizyon: Faiz artışı beklentisi güçlendi 24 Mart 2026 09:14
AB’de yeni otomobil satışları şubatta arttı AB'de yeni otomobil satışları şubatta arttı 24 Mart 2026 09:10
