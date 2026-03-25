UBS uyardı: Asya borsalarında en kritik işlem saatleri açılış dakikaları

UBS'in elektronik işlem birimi mart ayının ilk haftasında Asya'daki altı büyük borsayı inceleyerek dikkat çekici sonuçlara ulaştı. Buna göre işlem hacimleri günün ilk dakikalarında keskin şekilde yükselirken, ilerleyen saatlerde yeniden normal seviyelere dönüyor.

Veriler, özellikle Güney Kore'deki Kospi 200 Endeksi açılışında işlem hacminin son altı aylık ortalamanın 2,2 katına kadar çıktığını gösterdi. Ancak bu yoğunluk kısa sürede belirgin şekilde azalıyor. Bu nedenle UBS, yatırımcılara işlemlerini günün ilk 5 dakikasında gerçekleştirmelerini, günün ilerleyen saatlerinde ise yeni pozisyon almaktan kaçınmalarını öneriyor.

Benzer eğilim Japonya'da da görülüyor. Nikkei 225 için en verimli işlem aralığının açılış sonrası ilk 10-15 dakika olduğu belirtilirken, Avustralya piyasalarında bu sürenin 15-25 dakika arasında değiştiği ifade ediliyor. Çin hisse senetlerinde ise 09.25-09.40 saatleri kritik zaman dilimi olarak öne çıkıyor.

UBS değerlendirmesine göre, 28 Şubat'ta başlayan Orta Doğu kaynaklı gerilim sonrası piyasalarda fiyatlamalar giderek daha fazla haber akışına bağlı hale geldi. Gün içinde sert yön değişimlerinin arttığına dikkat çekilirken, yatırımcı davranışlarının jeopolitik gelişmelere ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı daha hassas olduğu vurgulandı.