Anasayfa Finans Ekonomi Avrupa'yı bekleyen tehdit: Akaryakıt krizi Asya'dan sonra kıtaya yayılabilir

Orta Doğu’daki çatışmalar, küresel akaryakıt piyasasında dalgalanmaları sürdürüyor. Asya ülkelerinin ardından Avrupa da potansiyel arz sıkıntısı riskiyle karşı karşıya. Shell Plc CEO’su Wael Sawan, İran’daki savaşın tetiklediği akaryakıt krizinin kısa süre içinde Avrupa pazarını da etkileyebileceğini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 25 Mart 2026 11:02

Shell Plc CEO'su Wael Sawan, çatışmanın küresel yakıt arzını sarsmaya devam ettiğini belirterek, etkilerin Güney ve Kuzeydoğu Asya'yı sarstığını, Nisan ayı itibarıyla Avrupa'nın da giderek daha fazla risk altında olduğunu vurguladı. Ayrıca hükümetlere, talep yönetimi ve depolama önlemleri konusunda uyarılarda bulunduklarını söyledi.

Shell CEO'su, İngiliz enerji şirketinin yıl sonuna kadar Venezüella'daki bir veya iki doğalgaz projesine yatırım yapıp yapmama konusunda karar verebileceğini de ekledi.

AVUSTRALYA'DA AKARYAKIT STOKLARI DARALDI

Orta Doğu'daki kriz nedeniyle Avustralya'daki yüzlerce benzin istasyonu yakıt sıkıntısı yaşıyor. Enerji Bakanı Chris Bowen, New South Wales ve Victoria'da en az 600 satış noktasının bir veya daha fazla yakıt türünde stoksuz kaldığını açıkladı; bu, ülke genelindeki istasyonların yaklaşık %10'una denk geliyor.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik son saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı'nın neredeyse kapanması, dünya petrol arzının yaklaşık beşte birinin kesilmesine yol açtı. Bu durum, Avustralya gibi iç rafinerileri sınırlı ülkelerde yakıt stoklarını daraltırken, fiyatları artırdı. Ülkenin en büyük tedarikçisi Güney Kore, bazı yakıt türlerinde ihracat kısıtlamasına gitti.

HAVAYOLU BİLETLERİNE ZAM GELİYOR

United Airlines CEO'su Scott Kirby, jet yakıtı fiyatlarının yüksek seyretmesi durumunda bilet fiyatlarının %20 artabileceğini söyledi. Kirby, fiyat artışının tüketici talebini etkileyebileceğini ve bazı kârsız hatlarda kapasitenin %5 düşürüldüğünü belirtti. Şirket, petrol fiyatlarının varil başına en kötü senaryoda 175 dolara yükselebileceğini ve 2027'ye kadar 100 doların üzerinde kalabileceğini öngörüyor.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
