ECB Başkanı Lagarde: Ekonomik görünüm büyük belirsizlik içinde

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonda sapmaların büyük ve kalıcı olması halinde para politikasına müdahale için daha güçlü gerekçelerin oluşacağını belirtti. Mevcut enerji şokunun 2022'ye kıyasla daha sınırlı olduğunu vurgulayan Lagarde, ancak şokun yoğunlaşması durumunda işçi ve şirket tepkilerinin hızlanabileceği uyarısında bulundu. Orantısız fiyat artışlarının yüksek ücret taleplerini tetikleyebileceğini, hanehalkı tasarruflarındaki artışın ise şokun etkisini sınırlayabileceğini sözlerine ekledi.

Frankfurt'ta düzenlenen "ECB ve Gözlemcileri" konferansında konuşan Lagarde, İran'daki savaşın küresel ekonomide belirsizliği artırdığını ve ECB'nin para politikasının bu yeni şok dalgasına göre şekilleneceğini söyledi. Lagarde, savaş öncesi Euro Bölgesi'nin güçlü bir ekonomik ivme yakaladığını, Şubat ayında enflasyonun %1,9 seviyesinde gerçekleştiğini ancak mevcut durumun risk dengelerini değiştirdiğini vurguladı.

Enerji piyasalarına ilişkin değerlendirmesinde, 2022'de doğal gaz fiyatlarının megavatsaat başına 340 euroya kadar çıktığını hatırlatan Lagarde, bugün bu fiyatın yaklaşık 60 euro civarında olduğunu belirtti. Ancak petrol fiyatlarının varil başına 130 dolara çıkarak 2022 zirvelerine yaklaştığına ve küresel arz kesintilerinin derinleşebileceğine dikkat çekti.

ECB'nin gelecek projeksiyonları iki senaryoya göre değerlendiriliyor:

Şiddetli senaryo: Şok uzun süreli ve yaygın olursa, 2027 yılı enflasyonu baz senaryonun 3 puan üzerine çıkarak hedefin oldukça üzerinde kalabilir.

Para politikası esnekliği konusunda da açıklamalarda bulunan Lagarde, ECB'nin artık herhangi bir faiz yol haritasına önceden bağlı olmadığını, her toplantıda verilere dayalı karar alınacağını ifade etti. Lagarde, "Orta vadeli %2 enflasyon hedefimize bağlılığımız koşulsuzdur ve tereddütle felç olmayacağız" diyerek güçlü bir kararlılık mesajı verdi.