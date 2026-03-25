Avrupa'da doğal gaz fiyatları düştü: Diplomatik umutlar piyasaları rahatlatıyor

ANZ analistleri, KatarEnergy'nin geçen hafta tesislerine düzenlenen saldırılar sonrası bazı tedarik sözleşmelerinde mücbir sebep ilan ettiğini, İran'ın ise İsrail'in Güney Pars gaz sahasına saldırısının ardından Türkiye'ye gaz ihracatını durdurduğunu belirtti.

Uzmanlar, Avrupa için en büyük riskin kış öncesi depolarını doldurmaya çalışan ülkelerin Asya ile LNG kargoları için artan rekabetle karşılaşması olduğunu vurguluyor. Olası bir ateşkes sağlansa bile QatarEnergy'nin hasar gören tesislerinin onarımının yıllar alabileceği belirtiliyor.

AVRUPA GAZ DEPOLARINDA DOLULUK ORANLARI

24 Mart itibarıyla Avrupa'daki doğal gaz depolarının doluluk oranı %28,42 seviyesinde. Almanya'da %22,17, Hollanda'da %6,11, Fransa'da %21,96 ve İtalya'da %43,96 doluluk gözlemleniyor.