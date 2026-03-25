Avrupa'da doğal gaz fiyatları düştü: Diplomatik umutlar piyasaları rahatlatıyor

Orta Doğu’da diplomatik çözüm beklentilerinin artmasıyla Avrupa doğal gaz piyasasında ciddi fiyat düşüşleri yaşandı. Hollanda TTF ön ay kontratı erken işlemlerde megavat saat başına 50,39 euroya gerileyerek %6,75 değer kaybetti.

Oluşturma Tarihi 25 Mart 2026 11:05

ANZ analistleri, KatarEnergy'nin geçen hafta tesislerine düzenlenen saldırılar sonrası bazı tedarik sözleşmelerinde mücbir sebep ilan ettiğini, İran'ın ise İsrail'in Güney Pars gaz sahasına saldırısının ardından Türkiye'ye gaz ihracatını durdurduğunu belirtti.

Uzmanlar, Avrupa için en büyük riskin kış öncesi depolarını doldurmaya çalışan ülkelerin Asya ile LNG kargoları için artan rekabetle karşılaşması olduğunu vurguluyor. Olası bir ateşkes sağlansa bile QatarEnergy'nin hasar gören tesislerinin onarımının yıllar alabileceği belirtiliyor.

AVRUPA GAZ DEPOLARINDA DOLULUK ORANLARI

24 Mart itibarıyla Avrupa'daki doğal gaz depolarının doluluk oranı %28,42 seviyesinde. Almanya'da %22,17, Hollanda'da %6,11, Fransa'da %21,96 ve İtalya'da %43,96 doluluk gözlemleniyor.

Avrupa Birliği, Rus Petrolü Yasağını Erteledi Avrupa Birliği, Rus Petrolü Yasağını Erteledi 25 Mart 2026 09:06
İngiltere’de enflasyon beklentileri yükseldi: Endişeler artıyor! İngiltere’de enflasyon beklentileri yükseldi: Endişeler artıyor! 25 Mart 2026 08:56
Kuveyt’ten petrol üretimine yeni fren: Gerginlik piyasaları etkiliyor Kuveyt’ten petrol üretimine yeni fren: Gerginlik piyasaları etkiliyor 25 Mart 2026 08:52
Avusturya Merkez Bankası büyüme tahminini güncelledi Avusturya Merkez Bankası büyüme tahminini güncelledi 25 Mart 2026 08:50
New York borsası düşüşle açıldı New York borsası düşüşle açıldı 24 Mart 2026 17:00
ABD’de tarım dışı verimlilik oranı revize edildi ABD'de tarım dışı verimlilik oranı revize edildi 24 Mart 2026 16:52
Barclays, S&P 500 hedefini ve hisse kar tahminini yükseltti Barclays, S&P 500 hedefini ve hisse kar tahminini yükseltti 24 Mart 2026 15:39
Güney Kore’den, petrol fiyatlarındaki artışa karşı tasarruf tedbirleri Güney Kore'den, petrol fiyatlarındaki artışa karşı tasarruf tedbirleri 24 Mart 2026 15:18
Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle Alman ekonomisi ivme kaybetti Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle Alman ekonomisi ivme kaybetti 24 Mart 2026 15:12
Küresel ham çelik üretimi Şubat’ta geriledi: Türkiye ve Hindistan artışta! Küresel ham çelik üretimi Şubat'ta geriledi: Türkiye ve Hindistan artışta! 24 Mart 2026 15:01
Endonezya artan petrol fiyatları nedeniyle mesaiyi 4 güne indirecek Endonezya artan petrol fiyatları nedeniyle mesaiyi 4 güne indirecek 24 Mart 2026 13:45
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 24 Mart 2026 12:00
