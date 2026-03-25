Anasayfa Finans Ekonomi Orta Doğu enerji krizi metal talebini yavaşlatabilir: Bakır, alüminyum ve uranyum öne çıkıyor

Orta Doğu enerji krizi metal talebini yavaşlatabilir: Bakır, alüminyum ve uranyum öne çıkıyor

Orta Doğu’daki son enerji krizinin etkileri, küresel metal talebinde beklenen toparlanmayı geciktirebilir. Bank of America (BoFA) analistlerine göre, geçmiş enerji şokları ekonomik faaliyetleri yavaşlatarak metal talebinin büyümesini 1 puana kadar geriledi.

Oluşturma Tarihi 25 Mart 2026 10:09

Son dönemde metal tüketimi dalgalı bir seyir izliyor. Çin'de tüketim artışı yavaşlarken, ABD ve Avrupa'da büyüme sınırlı kaldı. Banka daha önce ikinci çeyrekte talebin hız kazanması gerektiğini belirtmişti; çünkü metal fiyatları temel ekonomik göstergelerden ayrışmıştı. Rallinin sürdürülebilmesi için talep artışı kritik bir faktör olarak öne çıkıyor.

Bakır fiyatları mevcut seviyelerini korumakta zorlanıyor ve yatırımcılar pozisyonlarını azaltıyor. Alüminyum da fiyat düzeltmesi yaşadı. Bu durum, Orta Doğu'nun küresel metal arzının yüzde 9'unu oluşturmasına rağmen gerçekleşti.

Çatışmaların emtia piyasaları ve lojistik üzerindeki etkisi gündemin merkezinde. Hydro, 630.000 ton kapasiteli Qatalum tesisinin yeniden faaliyete geçmesinin 6-12 ay sürebileceğini açıkladı. Katar ise Ras Laffan LNG tesisindeki hasarlı bölümlerin onarımının 3-5 yıl alacağını bildirdi; tesis, küresel arzın yaklaşık yüzde 3,5'ini temsil ediyor.

Tedarik zincirindeki aksaklıklar enerji fiyatlarını yukarı çekti ve olası kıtlık endişelerini gündeme taşıdı. Bu durum, bazı ülkelerde ekonomik yavaşlamaya yol açabilir ve enerji güvenliği ile bağımsızlığı konusunu yeniden ön plana çıkardı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Dünya hâlâ fosil yakıtlara aşırı bağımlı" uyarısında bulundu.

Bank of America değerlendirmesinde, bakır ve alüminyumun çatışmalar sona erdiğinde toparlanma şansı yakalayabileceğini belirtti. Artan şebeke yatırımları da metal talebini destekleyebilir. Uranyum ise nükleer enerjiye yeniden odaklanma ile kazanç sağlayabilir.

Çin, 14. Beş Yıllık Plan kapsamında yenilenebilir enerji hedeflerine erken ulaşmış olsa da, 2025'in ikinci yarısında şebeke harcamalarında düşüş yaşandı. Ülkenin bu yıl güneş ve rüzgar kapasitesini yalnızca 200 gigavat artırma riski bulunuyor; önceki yıl bu rakam 400 gigavattı. Altyapı yatırımları, bu kaybı kısmen telafi edebilir.

Banka, Çin, ABD ve Avrupa'da elektrik üretim kapasitesinin artırılması gerektiğini öngörüyor. 2030'a kadar yıllık artış oranlarının sırasıyla minimum yüzde 4, yüzde 2 ve yüzde 2 olması gerekiyor. Bu kapsamlı enerji dönüşümü, bakır, alüminyum ve potansiyel olarak uranyum gibi metallerin talebini artıracak.

Avusturya Merkez Bankası büyüme tahminini güncelledi Avusturya Merkez Bankası büyüme tahminini güncelledi 25 Mart 2026 08:50
New York borsası düşüşle açıldı New York borsası düşüşle açıldı 24 Mart 2026 17:00
ABD’de tarım dışı verimlilik oranı revize edildi ABD'de tarım dışı verimlilik oranı revize edildi 24 Mart 2026 16:52
Barclays, S&P 500 hedefini ve hisse kar tahminini yükseltti Barclays, S&P 500 hedefini ve hisse kar tahminini yükseltti 24 Mart 2026 15:39
Güney Kore’den, petrol fiyatlarındaki artışa karşı tasarruf tedbirleri Güney Kore'den, petrol fiyatlarındaki artışa karşı tasarruf tedbirleri 24 Mart 2026 15:18
Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle Alman ekonomisi ivme kaybetti Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle Alman ekonomisi ivme kaybetti 24 Mart 2026 15:12
Küresel ham çelik üretimi Şubat’ta geriledi: Türkiye ve Hindistan artışta! Küresel ham çelik üretimi Şubat'ta geriledi: Türkiye ve Hindistan artışta! 24 Mart 2026 15:01
Endonezya artan petrol fiyatları nedeniyle mesaiyi 4 güne indirecek Endonezya artan petrol fiyatları nedeniyle mesaiyi 4 güne indirecek 24 Mart 2026 13:45
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 24 Mart 2026 12:00
Rusya, amonyum nitrat gübresinin ihracatını geçici olarak durdurdu Rusya, amonyum nitrat gübresinin ihracatını geçici olarak durdurdu 24 Mart 2026 11:51
ABD’de benzin fiyatlarındaki yükseliş sürüyor ABD'de benzin fiyatlarındaki yükseliş sürüyor 24 Mart 2026 11:34
Orta Doğu krizi Avrupa’yı sarsıyor: Hükümetler acil enerji paketleriyle müdahale ediyor Orta Doğu krizi Avrupa'yı sarsıyor: Hükümetler acil enerji paketleriyle müdahale ediyor 24 Mart 2026 11:22
