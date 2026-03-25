IAEA Başkanı Grossi: İran’ın nükleer programı geçici olarak askıya alınabilir

IAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, İtalyan gazetesi Corriere della Sera ile yaptığı röportajda, İran'ın nükleer özerkliğini korumasının önemli olduğunu vurguladı. Ancak geçici bir askıya alma üzerinde anlaşmaya varmanın mümkün olduğunu belirtti.

Ayrıca, alternatif diplomatik senaryoların da masada bulunduğunu ifade eden Grossi, mevcut siyasi, askeri ve güvenlik koşulları göz önüne alındığında uranyum zenginleştirmenin şu an için sürdürülemez olduğuna dair karar alınabileceğini veya konunun beş ila on yıl içinde yeniden gündeme getirilebileceğini söyledi.