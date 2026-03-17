AB'den Moldova'ya 189 milyon avroluk destek!

Avrupa Birliği (AB), reform sürecinde kaydettiği ilerleme nedeniyle Moldova'ya 189 milyon avro ek mali destek verdi.

AA

Oluşturma Tarihi 17 Mart 2026 14:47

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Moldova'nın ekonomisini güçlendirmek ve AB üyeliği yolundaki reformlarını hızlandırmak amacıyla kurulan finansal araç kapsamında ülkeye ek mali destek sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, AB yolunda kaydettiği ilerleme ve 24 reformu başarıyla tamamlaması nedeniyle Moldova'ya 189 milyon avro gönderildiği ifade edildi.

Toplam desteğin 173 milyon avroluk kısmının doğrudan devlet bütçesine aktarılacağı, 16 milyon avronun ise yatırım platformu aracılığıyla ülkedeki projelere yönlendirileceği bildirilen açıklamada, söz konusu ödemenin 2025 yılında Moldova'ya sağlanan 289 milyon avroluk desteğe ek olduğu belirtildi.

Açıklamada, tamamlanan reformlar arasında, işletmeler üzerindeki idari yükün azaltılması, siber güvenlik ve acil durum kapasitesinin güçlendirilmesi, kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesi, bütçe şeffaflığının artırılması ile yolsuzlukla mücadele ve yargı sisteminin güçlendirilmesinin yer aldığı kaydedildi.

İlginizi Çekebilir
Küresel piyasalar alarmda: Çip krizi ve enerji şoku bir arada! Küresel piyasalar alarmda: Çip krizi ve enerji şoku bir arada! 17 Mart 2026 11:33
BBVA Research: Fed’in faiz oranı değişmeyebilir BBVA Research: Fed’in faiz oranı değişmeyebilir 17 Mart 2026 11:31
Goldman Sachs: Enerji krizi küresel ekonomiyi sarsmayabilir Goldman Sachs: Enerji krizi küresel ekonomiyi sarsmayabilir 17 Mart 2026 11:29
Borsada bugünkü işlemlerin takası 23 Mart’ta yapılacak Borsada bugünkü işlemlerin takası 23 Mart'ta yapılacak 17 Mart 2026 10:26
Goldman Sachs’dan kritik uyarı: Orta Doğu savaşı rafine ürünleri ham petrolden daha çok etkiliyor Goldman Sachs'dan kritik uyarı: Orta Doğu savaşı rafine ürünleri ham petrolden daha çok etkiliyor 17 Mart 2026 10:22
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi 13 bin puanı aştı! Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13 bin puanı aştı! 17 Mart 2026 10:19
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 17 Mart 2026 10:01
UBS: Küresel riskler altını destekliyor, yükseliş beklentisi korunuyor UBS: Küresel riskler altını destekliyor, yükseliş beklentisi korunuyor 17 Mart 2026 09:35
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 17 Mart 2026 09:30
Piyasalarda toparlanma çabası öne çıkıyor Piyasalarda toparlanma çabası öne çıkıyor 17 Mart 2026 09:24
New York borsası yükselişle kapandı New York borsası yükselişle kapandı 17 Mart 2026 08:59
Bitcoin 74 bin doları gördü Bitcoin 74 bin doları gördü 17 Mart 2026 08:58
