New York borsası yükselişle kapandı

Haftanın ilk günü kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,83 artarak 46.946,41 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,01 artışla 6.699,38 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,22 kazançla 22.374,18 puana çıktı.

ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmaya ilişkin haber akışı ve petrol fiyatlarındaki hareketler yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Orta Doğu'daki gerilim ve küresel petrol ticaretinde önemli geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda trafiğin neredeyse durma noktasına gelmesiyle sert dalgalanmaların görüldüğü petrol fiyatları, arz endişelerini gidermeye yönelik atılan adımlara karşın yüksek seyrini korudu.

Petrol fiyatlarında bir miktar gerileme görülürken, Brent petrolün varil fiyatı TSİ 23.43 itibarıyla yüzde 2,7 azalışla 100,4 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 4,9 azalarak 93,9 dolardan alıcı buldu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in verdiği röportajda, ABD'nin İran tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin verdiği yönündeki açıklamaları petrol fiyatlarındaki gerilemede etkili oldu.

Ayrıca ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı kullanan ülkeleri "boğazın açılması için" desteğe çağırdı. Trump, "Ekonomileri bizimkinden çok daha fazla Hürmüz Boğazı'na bağlı olan diğer ülkeleri burayı koruma konusunda teşvik ediyoruz." dedi.

Enerji maliyetlerindeki yükseliş enflasyon görünümüne ilişkin endişeleri artırırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu hafta yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, iş gücü piyasasındaki zayıflama işaretlerinin yanı sıra tarifelerin oluşturduğu maliyet baskısını da dikkate almak zorunda olan Fed'in 17-18 Mart'ta düzenlenecek toplantısında politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, Fed'in toplantı sonrasında yayımlayacağı ekonomik projeksiyonlar ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalarda ekonominin ve para politikasının seyrine ilişkin daha fazla ipucunun aranacağını belirtiyor.

Kurumsal tarafta gelen haberler ise teknoloji hisselerinde yükselişi destekledi.

Yapay zeka ile ilgili gelişmeler yatırımcılar tarafından takip edilmeye devam edilirken, Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, GPU Teknoloji Konferansı'nda (GTC) şirketin yeni projeleri hakkında bilgi verdi. Huang'ın şirketin gelişmiş yapay zeka çipleri Blackwell ve Rubin'den 2027 yılına kadar en az 1 trilyon dolarlık talep öngördüklerini açıklaması sonrası Nvidia hisseleri yüzde 1,6 yükseldi.

Ayrıca ABD'li teknoloji şirketi Meta'nın yüksek maliyetli yapay zeka harcamalarını telafi etmek amacıyla iş gücünün yüzde 20'sini veya daha fazlasını azaltmayı planladığına dair haberlerin ardından hisseleri yüzde 2,3 değer kazandı.

Micron Technology'nin hisseleri de Tayvan'da ikinci üretim tesisini kurma planlarını açıklamasının ardından yüzde 3,7 arttı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk'ın şirketin yapay zeka çipi üretmeyi amaçlayan Terafab projesinin 7 gün içinde başlayacağını açıklaması sonrası ise hisseleri yüzde 1,1 yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de sanayi üretimi, şubatta aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi ise martta eksi 0,2 değerine indi.