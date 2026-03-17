New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim sürerken petrol fiyatlarındaki gerilemeyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

AA

Oluşturma Tarihi 17 Mart 2026 08:59

Haftanın ilk günü kapanışta Dow Jones endeksi 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,83 artarak 46.946,41 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,01 artışla 6.699,38 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,22 kazançla 22.374,18 puana çıktı.

ABD ve İsrail ile İran arasındaki çatışmaya ilişkin haber akışı ve petrol fiyatlarındaki hareketler yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Orta Doğu'daki gerilim ve küresel petrol ticaretinde önemli geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda trafiğin neredeyse durma noktasına gelmesiyle sert dalgalanmaların görüldüğü petrol fiyatları, arz endişelerini gidermeye yönelik atılan adımlara karşın yüksek seyrini korudu.

Petrol fiyatlarında bir miktar gerileme görülürken, Brent petrolün varil fiyatı TSİ 23.43 itibarıyla yüzde 2,7 azalışla 100,4 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 4,9 azalarak 93,9 dolardan alıcı buldu.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in verdiği röportajda, ABD'nin İran tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesine izin verdiği yönündeki açıklamaları petrol fiyatlarındaki gerilemede etkili oldu.

Ayrıca ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'nı kullanan ülkeleri "boğazın açılması için" desteğe çağırdı. Trump, "Ekonomileri bizimkinden çok daha fazla Hürmüz Boğazı'na bağlı olan diğer ülkeleri burayı koruma konusunda teşvik ediyoruz." dedi.

Enerji maliyetlerindeki yükseliş enflasyon görünümüne ilişkin endişeleri artırırken, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu hafta yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, iş gücü piyasasındaki zayıflama işaretlerinin yanı sıra tarifelerin oluşturduğu maliyet baskısını da dikkate almak zorunda olan Fed'in 17-18 Mart'ta düzenlenecek toplantısında politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, Fed'in toplantı sonrasında yayımlayacağı ekonomik projeksiyonlar ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalarda ekonominin ve para politikasının seyrine ilişkin daha fazla ipucunun aranacağını belirtiyor.

Kurumsal tarafta gelen haberler ise teknoloji hisselerinde yükselişi destekledi.

Yapay zeka ile ilgili gelişmeler yatırımcılar tarafından takip edilmeye devam edilirken, Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, GPU Teknoloji Konferansı'nda (GTC) şirketin yeni projeleri hakkında bilgi verdi. Huang'ın şirketin gelişmiş yapay zeka çipleri Blackwell ve Rubin'den 2027 yılına kadar en az 1 trilyon dolarlık talep öngördüklerini açıklaması sonrası Nvidia hisseleri yüzde 1,6 yükseldi.

Ayrıca ABD'li teknoloji şirketi Meta'nın yüksek maliyetli yapay zeka harcamalarını telafi etmek amacıyla iş gücünün yüzde 20'sini veya daha fazlasını azaltmayı planladığına dair haberlerin ardından hisseleri yüzde 2,3 değer kazandı.

Micron Technology'nin hisseleri de Tayvan'da ikinci üretim tesisini kurma planlarını açıklamasının ardından yüzde 3,7 arttı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk'ın şirketin yapay zeka çipi üretmeyi amaçlayan Terafab projesinin 7 gün içinde başlayacağını açıklaması sonrası ise hisseleri yüzde 1,1 yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de sanayi üretimi, şubatta aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi ise martta eksi 0,2 değerine indi.

Borsa haftaya 13 bin puanın üzerinde başladı Borsa haftaya 13 bin puanın üzerinde başladı 16 Mart 2026 10:06
Goldman Sachs’tan Almanya 10 yıllık tahvil getirisi için aşağı yönlü revizyon Goldman Sachs’tan Almanya 10 yıllık tahvil getirisi için aşağı yönlü revizyon 16 Mart 2026 09:37
İngiltere’de konut fiyatları mart ayında yükseldi İngiltere’de konut fiyatları mart ayında yükseldi 16 Mart 2026 09:34
VİOP’ta endeks kontratı 16 Mart haftasına yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı 16 Mart haftasına yükselişle başladı 16 Mart 2026 09:31
Enerji fiyatlarındaki yükseliş faiz indirim beklentilerini zayıflattı Enerji fiyatlarındaki yükseliş faiz indirim beklentilerini zayıflattı 16 Mart 2026 09:14
Piyasalar haftaya karışık seyirle başladı Piyasalar haftaya karışık seyirle başladı 16 Mart 2026 09:09
BAE, Dubai’den tüm uçuşların askıya alındığını duyurdu BAE, Dubai'den tüm uçuşların askıya alındığını duyurdu 16 Mart 2026 08:34
Goldman Sachs, jeopolitik riskler nedeniyle Topix hedeflerini düşürdü Goldman Sachs, jeopolitik riskler nedeniyle Topix hedeflerini düşürdü 16 Mart 2026 07:54
Japonya, Yen’de dalgalanmalara karşı hazır bekliyor Japonya, Yen’de dalgalanmalara karşı hazır bekliyor 16 Mart 2026 07:50
Barclays, Fed’in faiz indirimini enflasyon endişeleri nedeniyle erteledi Barclays, Fed’in faiz indirimini enflasyon endişeleri nedeniyle erteledi 16 Mart 2026 07:48
Bitcoin 70 bin dolar üzerinde güçlü tutunuyor: 80 bin dolar direnci takip ediliyor! Bitcoin 70 bin dolar üzerinde güçlü tutunuyor: 80 bin dolar direnci takip ediliyor! 16 Mart 2026 07:44
Bakır fiyatları petrol endişeleri ve Fed beklentileriyle düşüşte! Bakır fiyatları petrol endişeleri ve Fed beklentileriyle düşüşte! 16 Mart 2026 07:40
